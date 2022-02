El Parlament aprova mantenir l'acta de Juvillà mentre no perjudiqui els funcionaris

Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament /@EP







La Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament ha aprovat aquest dimecres un dictamen que defensa que el diputat de la CUP, Pau Juvillà, preservi el seu escó sempre que no comprometi els funcionaris de la Cambra catalana.





El dictamen ha estat elaborat pels partits independentistes –ERC, Junts i la CUP–, que han votat favorablement, juntament amb els comuns, mentre que el PSC, Vox, Cs i PP han votat en contra.





Aquest dictamen, que haurà de ser ratificat en ple, arriba a dos dies que es compleixi el termini que va fixar la JEC perquè la presidenta del Parlament, Laura Borràs, executi la retirada de l'acta del diputat cupaire, i no concreta què pretén fer per mantenir l'escó més enllà de defensar que Juvillà no concorre a les causes establertes pel reglament per perdre la seva condició de diputat.