Infermers proposaran al Govern central una jubilació anticipada

El sindicat d'infermeria Satse proposarà al Govern central l'aprovació d'una norma que permeti accedir als infermers a la jubilació anticipada de manera voluntària, ja que els professionals sanitaris conviuen amb diversos riscos de la professió i han considerat que és un "enorme deute" que s'ha de resoldre amb “urgència” perquè “és una qüestió de justícia social”.





Així ho ha manifestat aquest dimecres en roda de premsa el president de Satse, Manuel Cascos, que ha comparegut davant dels mitjans acompanyat de la secretària general d'Organització, Laura Villaseñor. Tots dos responsables han reiterat que aquesta petició és un objectiu estratègic i que es planteja per quatre raons: riscos específics de la professió, especial deteriorament dels professionals, la viabilitat de la mesura i per la seva necessitat, tant per als pacients com per al Sistema Nacional de Salut (SNS).





En aquest sentit, Cascos ha defensat que possibilitar la jubilació donaria resposta a millorar l'exposició als múltiples riscos a què s'enfronten i ha insistit que permetria la integració de personal més jove, per la qual cosa es milloraria la qualitat al pacient.





Així mateix, el president ha explicat que els infermers compleixen els mateixos requisits que altres col·lectius professionals, com els policies, treballadors del sector ferroviari, entre d'altres, als quals el Govern de l'Estat ja els ha aplicat un coeficient reductor de l'edat de jubilació en virtut de la Llei General de la Seguretat Social.





Sobre això, ha detallat els riscos a què s'exposen els professionals, com els riscos biològics (COVID o sida), riscos químics (gasos anestèsics), risc físic (referent a espai, humitat i ventilació), riscos psicosocials (turnicitat, nocturnitat, sobrecàrrega laboral i estar permanentment lligats al dolor, mort, violència) o patir la síndrome 'Burnout'.





El pla estratègic consisteix, segons ha precisat Manuel Cascos, a l'establiment de coeficients reductors amb dues condicions: mínim de 15 anys cotitzats a la seguretat social i a les cotitzacions hi ha una cotització addicional que farà el treballador i una altra que farà l'empresa.

“Això permetria que els professionals amb 35 anys cotitzats, es jubilin als 60 i les que porten 39 anys cotitzats, es jubilin als 39 anys. Aquest sistema no comporta una sobrecàrrega al sistema de pensions ni a la seguretat social”, ha assegurat.





Per dur a terme aquesta petició, Satse ha anunciat que es reunirà amb els ministeris afectats per proposar iniciatives parlamentàries i ha emfatitzat que les accions informatives tindran lloc a tot Espanya. "A un infermer no se li pot exigir l'estat d'alerta i vigilància permanent que exigeix la seva professió durant 30 anys. No és el mateix tenir 55 anys que 35 anys. No podem oblidar que cada dia, els professionals assumeixen l'enorme responsabilitat de salvar vides i per això posen en risc la seva", ha sentenciat.





FACTOR DE GÈNERE



Per la seva banda, Laura Villaseñor ha sostingut que en el cas del col·lectiu d'infermeria hi ha un important component de gènere, ja que no es valora la sobrecàrrega emocional que implica la tasca que fan.





"Els infermers durant la seva vida laboral estan en contacte permanent amb el dolor i la mort, cosa que suposa una gran càrrega emocional, que a més comporta conseqüències per a la seva salut. Aquesta sobrecàrrega emocional està invisibilitzada i és on entra en qüestió el gènere", ha assegurat.





En aquesta línia, la secretària general ha afegit que culturalment les cures s'han associat a les dones “i es tradueix en una infravaloració” i aquesta situació xoca amb el reconeixement de la duresa que posseeixen altres professions lligades, en la majoria dels casos a un esforç físic, i que s'han vinculat als rols masculins i que sí que tenen reconeguda la jubilació anticipada.





"L'OIT ha definit del que són les feines penoses no només parla de duresa física sinó també de tasques que comporten una exigència important psíquica, com és el nostre cas. El col·lectiu dels sanitaris reuneix tots els requisits perquè se'ns reconegui aquesta demanda quant a penositat, toxicitat, perillositat i a insalubritat”, ha finalitzat.