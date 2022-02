El PDeCAT donarà suport a la reforma laboral i ho deixa tot a les mans d'UPN

Ferran Bel /@EP





El PDeCAT ha avançat que donarà suport aquest dijous la reforma laboral i votarà a favor, de manera que l'Executiu té garantits 174 sís i dependria de la decisió dels dos diputats d'UPN per poder assolir la majoria de 176 en el cas que ERC mantingui el seu rebuig.





Els quatre diputats del PDeCAT se sumaran als del PSOE, UP, Cs, Més País, Compromís, Coalició Canària, Nova Canàries, Teruel Existe i PRC, però sumen el mateix nombre d'escons (174) que si ERC, PNB i UPN s'alineen amb els vots negatius del PP, Vox, JxCAT, EH Bildu, BNG, la CUP i Fòrum Astúries.





En aquest cas es produiria un empat tècnic i la votació s'hauria de repetir, ia la tercera decauria el decret llei.





El portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, ha comparegut juntament amb els diputats d'aquesta formació per explicar que la reforma laboral, encara que no deroga íntegrament l'anterior del PP, ha estat acordada pels agents socials, una cosa "capital", perquè la no aprovació d'aquest acord suposaria un "cop mortal al Diàleg Social sense precedents" així com la inestabilitat i la incertesa en el mercat de treball.