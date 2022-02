Un home apunyala dues persones amb un ganivet de pernil al Clot

Mossos /@EP





Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home per presumptament agredir amb un ganivet de pernil dues persones al barri del Clot, al districte de Sant Martí, de Barcelona. Fonts policials han explicat a Europa Press que els agents han rebut l'avís cap a les 16 hores, quan un home ha agredit dues persones a la via pública.





Una de les víctimes ha resultat ferida lleu i l'altra ferida greu, i totes dues han estat traslladades fins a un centre hospitalari encara que les seves vides no perillin. Les mateixes fonts han explicat que el detingut és un home de 37 anys amb diversos antecedents policials.





Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets i per veure quina relació hi ha entre les víctimes i el presumpte agressor.