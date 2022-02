La reforma laboral tirarà finalment endavant aquest dijous amb el "sí" d'UPN i PDeCAT

Façana del Congrés /@EP





El Govern de l'Estat disposa finalment dels suports necessaris per convalidar la reforma laboral aquest dijous al Congrés dels Diputats. L'anunci d'un vot afirmatiu per part dels dos diputats d'UPN (Unió del Poble Navarrès) permetrà –si no hi ha sorpreses- que el text prosperi per la mínima amb els vots del PSOE, Podem, Cs, PDeCAT, Més País, Compromís, Terol Existeix, UPN, Coalició Canària, Nova Canàries i Partit Regionalista Càntabre.





En total 176 vots que superen per tres els 173 que sumen els partits del 'no', que són PP, Vox, ERC, PNB, Bildu, Junts, CUP, BNG, Fòrum Astúries i el diputat escindit de Cs Pablo Cambronero.





El 'sí' d'UPN culmina unes jornades en què l'executiu espanyol ha anat sumant suports més enllà dels seus socis de la legislatura. La seva negativa a introduir canvis al text pactat a tres bandes amb empresaris i sindicats ha situat ERC, PNB i Bildu al 'no', i malgrat la resistència de Podem, ha obert la porta a la incorporació de Cs.





El partit d'Arrimadas va anunciar que donaria el seu suport al text sense reclamar modificacions i que sumaria els seus 9 vots als 154 dels partits del govern per torpedinar el "xantatge" dels grups independentistes, en paraules de la líder de la formació taronja.





NOUS ALIATS





Aquest dimarts es van anunciar nous suports. Primer els de Més País i Compromís, i després els de Terol Existeix, Coalició Canària, Nova Canàries i Partit Regionalista Càntabre. El PDeCAT no ha fet públic el seu 'sí' fins aquesta tarda de dimecres, i finalment els dos diputats d'UPN que havien de fer possible l'equació han anunciat el vot a favor al vespre en roda de premsa des de Pamplona.

Els grups es pronunciaran aquest dijous en un debat que comença a les 9 del matí i que s'allargarà prop de dues hores. Està previst que es voti fins a la tarda.





La votació plasmarà un trencament de la majoria de la investidura, tot i que el president del Govern central , Pedro Sánchez, s'ha mostrat tranquil en unes manifestacions des de l'Expo de Dubai. Considera que malgrat el 'no' previst dels socis d'investidura –ERC, PNB i Bildu- a la reforma laboral "l'estabilitat política" de la legislatura "està garantida".





Segons Sánchez, el seu govern té com a objectiu culminar la legislatura el 2023 i desplegar l'agenda legislativa que va presentar la setmana passada "amb els màxims suports possibles". Sánchez considera que el Govern espanyol "ha fet els deures" assolint un acord amb empresaris i sindicats, i ha demanat tant als socis de la investidura com al PP que donin suport a una reforma que "transcendeix sigles i ideologies".





SENSE CANVIS





La Moncloa ha mantingut fins al final la seva negativa a introduir modificacions al text que van acordar amb els agents socials i que va aprovar per decret. Malgrat les apel·lacions, no s'ha produït cap acostament amb ERC, que aquest dimecres ha recordat que l'equip de Pedro Sánchez "no ha ofert res".





El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha responsabilitzat l'Executiu de Sánchez del trencament de la majoria de la investidura. "Crec que hi ha qui s'ha passat de frenada", perquè "es pensava que ens presentaria una cosa i la signaríem com si fossin les taules de Moisès".





En declaracions als passadissos ha afirmat que el Govern de l'Estat no està oferint "res" per aconseguir el vot dels republicans a la reforma laboral. "No es mouen en contingut, ni en garanties ni tampoc en comunicació", i "si no es mouen no ens podem moure".





Les seves manifestacions s'emmarquen en un creuament de retrets amb Podem. Els comuns han advertit ERC de la retirada del seu suport al Parlament si rebutja la reforma. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha instat ERC a "seure amb serietat a negociar en una taula" el suport a la reforma laboral. "Hi ha temps, queden 24 hores", ha dit Díaz en una atenció als mitjans als passadissos del Congrés després de la sessió de control.