La Generalitat vol posar fi a les notes trimestrals a l'ESO el curs vinent

Alumna fent un examen /@EP





Lluitar pel 10 o pel 5 ha estat una de les coses que hem fet tots durant la nostra adolescència. I patir pel 4,9 i pensar en com ho expliquem a les nostres mares també forma part del nostre històric acadèmic.





Tot i això, aquestes qualificacions sembla que tenen els dies comptats, ja que la Conselleria d'Educació ha anunciat aquest dimecres que pretén substituir les notes trimestrals dels alumnes d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) per valoracions qualitatives i avaluar-los només en finalitzar cada curs, que només repetiran en casos excepcionals.





Així consta a l'esborrany del nou decret curricular per a l'etapa de primària i secundària per al pròxim curs 2022-23, quan s'ha de començar a aplicar la Lomloe, que la conselleria ha enviat als centres educatius pendent d'aprovació.





Segons l'esborrany, tant en finalitzar cada curs d'ESO com en acabar 2n, 4t i 6è de primària, l'equip docent, coordinat pel tutor del grup, donant continuïtat a les reunions d'avaluació trimestrals, acordarà les qualificacions de l'alumnat de manera col·legiada en una única sessió.





Per tant, l'avaluació trimestral, que deixarà de posar notes als alumnes per valorar si han aconseguit adquirir les competències marcades a cada matèria o àrea, serà qualitativa i recollirà l'evolució de l'alumne i l'estratègia que cal seguir per assolir els objectius marcats.





ELS ALUMNES, PRESENTS AL "CLAUSTRE"





Un altre dels aspectes que recull el document és la participació dels alumnes a les sessions d'avaluació del tercer cicle d'educació primària (cinquè i sisè curs) i d'educació secundària, després d'un treball previ de reflexió "sobre els processos d'aprenentatge a les diferents àrees, matèries o àmbits".





El text, que reconeix que el nou sistema d'avaluació suposarà un treball extra per als docents, també preveu que cada centre educatiu elabori un model propi d'informe d'avaluació de naturalesa qualitativa.





PASSAR DE CURS





La promoció de curs de l'alumnat al final de cada cicle de primària (2n, 4t i 6è curs) i a cada curs d'ESO la decidirà l'equip docent de forma col·legiada, prenent especialment en consideració la informació i el criteri del tutor, segons el document.





Sobre la repetició de curs, l'esborrany estableix que el pas de curs de 1r, 3r i 5è d'educació primària sigui automàtic i que la decisió que un alumne repeteixi 2n, 4t i 6è sigui excepcional. En qualsevol cas, fer repetir curs "requerirà l'elaboració, per part de tots els docents, d'unes orientacions personalitzades i d'una proposta de mesures o suports que s'inclouran a l'informe d'avaluació corresponent", afegeix l'esborrany.





També serà poc habitual que els alumnes repeteixin algun dels cursos d'ESO, segons el document, que assenyala que "excepcionalment, en alguns casos la repetició podrà comportar l'elaboració d'un pla de suport individualitzat".





L'alumne que en finalitzar l'ESO no hagi obtingut el títol podrà romandre un any més a quart curs i, "en aquest cas, caldrà l'elaboració, per part de tots els docents, d'orientacions personalitzades i de la proposta de mesures o suports, si escau", assenyala el text. De manera excepcional, un alumne podrà repetir dues vegades el quart curs d'ESO, sempre que no hagi repetit en cursos anteriors, segons preveu l'esborrany.