La CEOE planeja denunciar el fons públic de pensions si no es modifica

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá /@EP







La patronal CEOE pretén demandar el fons públic de pensions davant dels tribunals sempre que s'aprovi tal com està desenvolupat a l'últim esborrany que el Govern ha presentat als agents socials.





Segons fonts properes a què fa referència El Economista, des de CEOE pensen que l'instrument de previsió social complementària no és més que una " nacionalització " de l'economia, cosa que va en contra de la iniciativa privada i un atac a la competència. És per això que es plantegen demandar el fons públic davant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).





Diuen aquestes fonts que per a la CEOE, aquesta tasca, la de proveir estalvis per a la jubilació, ja la fan a la Seguretat Social mitjançant el pagament de pensions segons la base de cotització de cada persones. Per tant, l'esborrany és un trasllat al sector públic d'una activitat privada i això es traduirà en una caiguda dels fons privats, quan exposen que aquests ja s'estan buidant a causa de la retallada d'incentius als plans privats.





Sobre això, cal apuntar que el curs passat els plans de pensions privats van recollir 2.539 milions d'euros, un xifra massa baixa si tenim en compte que els fluxos de prestacions tenien un valor de 2.631 milions.





Des del Govern, per la seva banda, saben que a Brussel·les volen que el fons públic s'activi com més aviat millor: ha d'estar en funcionament abans del juny . Serà llavors quan revisi que s'hagi complert aquest requisit per poder enviar a Espanya els diners dels fons europeus Next Generation corresponents al semestre.





UN ESBORRANY SENSE INCENTIUS





Des de la patronal CEOE, d'altra banda, entenen que aquest darrer esborrany dels fons públics no té incentius . Consideren que no resulta cridaner per a les empreses, perquè no reben cap incentiu fiscal.





A més, també demanen al Govern que afegeixi a la llei un altre punt més: l'obligatorietat que tots els treballadors siguin donats d'alta al pla d'estalvi de l'empresa per defecte. Una cosa que passa de manera similar al Regne Unit i en allò que consideren des de la patronal que s'hauria d'haver fixat el Govern d'Espanya.





Finalment, apunten des de CEOE que caldria delegar la gestió del pla a perfils de més solvència. Creuen que si no és així, apareixen dubtes.