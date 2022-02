Espanya té 10.700 milions fora de l'activitat econòmica perquè només executa el 25,4% de les sentències

A Espanya són els jutges els qui enviar executar les sentències /@EP





Quan es té una sentència favorable, aquesta s'ha d'executar perquè les quantitats econòmiques derivades es facin efectives. Però això és que en moltes ocasions no passa a Espanya: el nostre país té 10.700 milions d'euros fora de l'activitat econòmica per sentències no executades.





Així ho diu l'estudi L'execució de les sentències judicials, presentat pel Consell General de Procuradors d'Espanya (CGPE) i Sigma Dos. Aquest projecte assenyala que a Espanya les sentències d'execució dinerària suposen el 60% del total, però només tiren endavant el 25,4%.





Si ens fixem en els diners que espera als tribunals a ser liquidats després d'una sentència, veurem que la xifra és de 14.400 milions d'euros. Però només s'han resolt 3.675 milions d'euros i, per tant, queden 10.740 milions al marge de l'activitat econòmica del nostre país : una xifra que serviria per pagar les pensions de tot un mes.





A més, de l'estudi també s'extreu que Espanya és un dels dos països amb pitjor èxit en les sentències juntament amb Grècia, que la seva efectivitat és del 10%. A l'altra banda de la classificació hi ha Estònia, que executa el 85% de les sentències, i la segueix Bèlgica, amb una taxa que oscil·la entre el 60 i el 85%.





INEFECTIU I LENT





Espanya, doncs, és un país inefectiu a l'hora d'executar les sentències. Però a més, també és un país lent . A Hongria aconsegueixen fer efectives les sentències en un termini de màxim 8 dies; a Espanya en un termini de 6 a 12 mesos .





Estònia, per la seva banda, té un límit de 15 dies en cas que la persona que té la sentència signi l'execute de forma voluntària. Si no és així, el termini s'amplia fins als dos anys. Una cosa semblant al que passa també a altres països com Lituània. A Bèlgica, per la seva banda, ofereixen un termini de 2 mesos per fer efectiva una sentència. I el mateix temps aproximadament és el que donen a Escòcia, França o Luxemburg.









ELS PROCURADORS VOLEN MÉS PARTICIPACIÓ





Els resultats que s'extreuen de l'estudi, per tant, són força negatius. I és per això que des del Consell de Procuradors demanen al Govern una participació més gran en aquests processos de la justícia.





Consideren que amb la seva feina es podrien agilitzar els tràmits i fer escalar posicions a Espanya als rànquings de països més efectius i ràpids. I és que a Espanya és el jutge qui ha d'executar la sentència.