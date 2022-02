Almenys nou morts i 50 ingressats després de consumir droga adulterada a Argentina

@UNSPLASH





Almenys nou persones han mort i 50 més estan ingressades a l' Argentina després del consum de substàncies estupefaents que haurien estat alterades.





Així ho ha confirmat el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, que a més ha traslladat la possibilitat que el nombre de víctimes pugui augmentar i ja fins i tot ha avançat que es podria estar parlant de dotze morts, si bé no ha confirmat aquesta dada.





"Pot ser que es tracti d'un ajustament de comptes entre bandes de traficants però és conjectural, no tenim antecedents d'això, cosa que fa pensar que la substància que sigui ha estat inclosa intencionalment, no és un error en el processament del material o no sembla ser-ho", ha explicat Lapargo davant els mitjans de comunicació, recull l'agència Télam.





D'altra banda, el ministre de Seguretat de la província de Buenos Aires, Sergio Berni, ha confirmat la detenció de deu persones a un local de venda de cocaïna que, de fet, ja havia estat registrat feia menys de dos mesos en el marc de una altra investigació.





"S'ha determinat que circula una substància comercialitzada com a cocaïna d'altíssima toxicitat (...) Es comunica aquesta informació a la població en general per tal que adoptin comportament positiu per tal de protegir-se a si mateixos i tenir cura de la seva salut" , ha indicat la Fiscalia General de Sant Martí en un comunicat.