L'esquerra llatinoamericana rebutja la dictadura de Maduro

El dictador Nicolás Maduro /@EP





Països com els Estats Units, el Regne Unit i altres de la Unió Europea s'han mostrat sempre en contra de la dictadura de Nicolau Maduro. Però cada cop són més els que rebutgen el seu model: ara se sumen els principals països de l'esquerra llatinoamericana.





Gabriel Boric, que recentment s'ha convertit en president electe de Xile, va apuntar que la dictadura de Maduro és un fracàs. "Veneçuela és una experiència que més aviat ha fracassat i la principal demostració del seu fracàs són els sis milions de veneçolans en diàspora", va dir en una entrevista amb BBC Mundo.





Sobre el règim de Maduro i el Govern de Nicaragua, va dir: “En el cas de Nicaragua no aconsegueixo trobar-hi res, i en el cas de Veneçuela és una experiència que més aviat ha fracassat”.





No obstant això, si va mostrar la seva determinació a tenir una bona relació amb altres líders polítics del continent " Em dóna molta esperança i espero tenir una feina colze a colze amb Lucho Arce a Bolívia, si Lula guanya les eleccions al Brasil amb Lula, l'experiència de Gustavo Petro si es consolida a Colòmbia. Crec que aquí es pot armar un eix tremendament interessant”, va assenyalar.





Per la seva banda, Pedro Castillo, president del Perú, va expressar a la cadena CNN que cada país és "autònom". A més, ha afegit: "No en sóc part i no m'agradaria que el Perú es convertís en un d'aquests models".





A més, Gustavo Petro, líder de la Colòmbia Humana i aspirant a la presidència de cara a les eleccions del 2022, també dóna l'esquena a la dictadura de Nicolás Maduro: "La imatge de Maduro no és la d'un líder d'esquerra, és un integrant molt conservador de les faccions més regressives de la política mundial que estan tractant de defensar que el món romangui en una economia fòssil”.