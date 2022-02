Vodafone va justificar el cobrament de 607 euros per trencar la permanència d'un contracte amb la signatura en blanc

Seu de Vodafone @ep





Vodafone va justificar el cobrament de 607 euros a un client per incomplir una suposada permanència de 24 mesos usant com a suposada prova un contracte amb l'apartat de la signatura de l'usuari en blanc, segons denuncia FACUA - Consumidors en Acció. A més, li va aplicar la penalització en donar-se de baixa després de comunicar-li una de les pujades de tarifes , situacions en què els usuaris poden marxar sense abonar res per això. A sobre, encara que se'n va anar a només un mes de finalitzar els dos anys donat d'alta a la tarifa, la companyia no només no li va carregar la penalització prorratejada, com marca la llei, sinó que l'import va ser fins i tot superior al màxim que apareixia a el document que mai va signar.





Després de l'actuació de FACUA Comunitat Valenciana, Vodafone ha reemborsat a l'afectat els diners de la penalització, a més de 10 euros més que li va cobrar pels serveis d'una línia que no havia contractat i 80 euros d'una altra penalització per no haver tornat un router, del que en cap moment li van donar indicacions sobre l'obligació de retornar-lo i que va lliurar així que va tenir coneixement que havia de fer-ho.





Tenia dret a eludir la penalització





El maig del 2021, José Antonio, un usuari d'Elx, va rebre a la factura mensual informació de la pujada del preu de les tarifes que començaria a efectuar-se el 15 de juliol. A més, en aquest rebut va detectar que Vodafone li havia cobrat pel servei d'una nova línia de mòbil que ell no havia contractat.





A la mateixa notificació figurava que podria donar-se de baixa "sense penalització amb caràcter previ a l'entrada en vigor de les condicions comunicades als canals habituals" . Així que, fent ús d'aquest dret, i no sense assegurar-se abans que no comportaria un cost consultant-lo a l'empresa, va realitzar una portabilitat dels seus serveis de telefonia fixa, connexió a internet i línies mòbils a un altre operador.





Als dies de fer-se efectiva la portabilitat, Vodafone li va enviar dues factures. La primera, de 617 euros, en què s'incloïa el cobrament de 607 euros en concepte de penalització per incomplir la permanència. Els 10 euros restants corresponien a trucades de la línia que no havia contractat mai i de la qual no havia fet ús. El segon rebut consistia en una indemnització de 80 euros per un “equip no tornat”.





" Davant aquesta situació, vaig tornar l'equip a la botiga de Vodafone més propera i vaig interposar una queixa perquè m'abonessin els diners del router i de la penalització, que va ser totalment ignorada ", explica José Antonio. "Així que, com que no em van fer cas, em vaig fer soci de FACUA al setembre". L'equip jurídic de l'associació es va dirigir a la companyia per instar-lo a anul·lar els càrrecs cobrats de forma doblement il·legal; no havia signat ni acceptat telefònicament cap permanència i, encara que ho hagués fet, seria inaplicable davant de la pujada de tarifes. Amb l'escrit, l'associació va adjuntar documents que acreditaven que cap dels serveis no portaven associats permanències.





FACUA Comunitat Valenciana ha recordat en la reclamació que els usuaris tenen "dret a celebrar contractes i a rescindir-los, així com a canviar d'operador de forma segura i ràpida, amb conservació del número telefònic. En particular, inclou el dret a resoldre el contracte anticipadament sense penalització , en supòsits de modificació del mateix per l'operador". Aquest dret està recollit a l'article 3 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.





Vodafone es va treure de la màniga un contracte sense signar





El 30 de setembre, al cap de pocs dies d'haver presentat FACUA Comunitat Valenciana la reclamació, la companyia va respondre que li abonaria els càrrecs generats indegudament de la indemnització per l'equip no tornat. No obstant, es va negar a tornar-li els 607 euros de penalització per permanència al·legant que els productes contractats sí que portaven aparellats aquest compromís.





Com a suposada prova que havia acceptat aquesta clàusula, Vodafone va aportar un contracte de juliol del 2019 que ni tan sols venia signat per l'usuari. José Antonio, a més, tampoc no havia acceptat aquestes condicions per telèfon.





D'altra banda, la quantia reclamada era abusiva, ja que en l'hipotètic cas que l'afectat sí que hagués signat aquest contracte, i la baixa no hagués estat conseqüència de la pujada de tarifes que li donava dret a cancel·lar-lo, l'import de la sanció s'hauria hagut de limitar a 29 euros, l'equivalent 34 dies de penalització en sol·licitar la portabilitat el juny de 2021, només un mes i quatre dies abans d'acabar el suposat acord.





Així ho recull l'apartat 5 de l'article 62 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, que indica que "en cas que l'usuari incompleixi el compromís de permanència adquirit amb l'empresa, la penalització per baixa o cessament prematur de la relació contractual, serà proporcional al nombre de dies no efectius del compromís de permanència acordat”.





I per si això fos poc, el mateix contracte indicava que l'import màxim de penalització era de 594,96 euros per 24 mesos de permanència, per la qual cosa la mateixa Vodafone es contradeia a la quantia reclamada i va cobrar més del que estableix el seu propi acord.





Per tant, l'associació va reiterar l'escrit al novembre, i va exigir que procedissin a l'anul·lació immediata de les factures emeses després de la cancel·lació del contracte, ja que eren totalment il·lícites.





Un mes després, Vodafone va emetre una resposta en què indicaven que, un cop analitzats els fets, procedien a fer l'abonament tant de la penalització il·lícita com de la línia mòbil que no havia contractat. "Estic molt satisfet després d'aquest procés. Crec que són molt pocs els que reclamen aquest tipus d'injustícies, i amb FACUA el meu objectiu es va complir amb escreix. De fet, ara estem tramitant un altre assumpte contra Ryanair", agraeix José Antonio.