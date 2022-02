Secret Story veta Kiko Rivera després de les dures declaracions sobre Isa Pantoja

Kiko Rivera @ep





Aquest matí ens quedàvem a quadres quan llegíem l'entrevista que Kiko Rivera ha donat per a la revista Lecturas perquè sense venir a tomb arremetia contra la seva mare i la seva germana, detallant fets i relatant sentiments que atempten contra la intimitat de la seva família i contra l'honor de Isa Pantoja ...





Bé, doncs tal com ha explicat Kiko Hernández a 'Sálvame Diario', l'entrevista ja ha tingut les seves primeres conseqüències, la primera és que Kiko no estarà aquesta nit a 'Secret Story' tal com estava estipulat : "El que he de contar jo és que les declaracions que ha fet Kiko Rivera ja han tingut una conseqüència, unes declaracions que recordem que han estat molt fortes contra la seva família” començava dient el col·laborador.





Minuts més tard Kiko Hernández confessava que: "Les conseqüències són importants perquè l'afecten directament a ell. Jo li he enviat un missatge a Kiko Rivera preguntant-li com està i on era... és a Sevilla i ben aviat Kiko Rivera torna a la seva casa".





Kiko ha assegurat que el dj es penedeix d'haver explicat certes coses : "Li he dit que em semblava molt heavy el tema de l'entrevista i llavors ell m'ha dit que el millor és enviar un comunicat per explicar determinades coses, Kiko es penedeix de alguns comentaris que s'han fet en aquesta publicació" i ha afegit: "Del que més es penedeix Kiko Rivera és que a vegades no s'expliquen les coses com es diuen".





Encara que el col·laborador no ha dit que la conseqüència sigui que no participarà a 'Secret Story', és més que evident que es tracta d'això: "El públic veurà aquestes conseqüències en dues hores, però anem, blanc i en ampolla " i el més fort de tot és que Kiko no entendria que s'hagi pres aquesta mesura: "Ell està al·lucinat amb què passi tot això".





Recordem que les declaracions de Kiko Rivera per a la revista Lecturas són molt desmesurades ja que explica un intent de suïcidi d'Isa Pantoja, una agressió per part d'ell a la seva germana i a més, unes afirmacions amb què assegura que no té sentiments cap a la seva germana perquè no és de sang, sinó adoptada