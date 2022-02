Un pacient amb càncer es casa amb la seva exdona a través d'una finestra dos dies abans de morir per Covid

Noces de la parella - (Imatges: Instagram/MountainView Hospital)





Un pacient de càncer de 75 anys que va contreure coronavirus i pneumònia es va casar amb la seva exdona a través de la finestra del seu hospital només dos dies abans de morir. Eddie i Patty, de 74 anys, es van casar per primera vegada a la dècada de 1970 quan eren "joves i estúpids" i van acabar la seva unió un any després . Tot just es van mantenir en contacte després de separar-se, però es van reconnectar a l'aniversari d'Eddie fa cinc anys quan Patty li va enviar un missatge.





'Feliç aniversari al meu exmarit favorit', va escriure Patty, segons el Daily Mail . L'exparella va decidir sopar i a partir d'aquí, el seu idil·li es va reiniciar. Però Eddie, a qui li van diagnosticar càncer a l'octubre, va contreure una pneumònia bacteriana i després covid-19. Des de la unitat de cures intensives d'un hospital a Las Vegas, Nevada, Eddie li va enviar un missatge de text a Patty el 24 de gener demanant-li que s'hi casés. Ella va dir que sí.





Atès que les condicions de salut d'Eddie no li permetien veure Patty en persona, van explorar maneres de tenir un 'boda a llarga distància'. Quan MountainView Hospital es va assabentar de la seva commovedora història, van fer una excepció i els van permetre intercanviar vots a la seva habitació. El personal de l'hospital va decorar l'habitació d'Eddie amb un 'Acabats de casar' i flors falses.





La cap de medicina de l'hospital, la Dra. Jacqueline King, va actuar com a testimoni dels tortolitos mentre la música del casament es reproduïa des d'un telèfon cel·lular. Van ser declarats marit i dona des de darrere d'una porta de vidre oberta prou perquè es poguessin sentir.

"Esperem que aquest dia hagi estat una experiència inoblidable per a Eddie i Patricia", va afirmar la directora executiva de MountainView, Julie Taylor.





"Aquesta és una prova que l'amor preval, i que les persones són més fortes juntes i que hi ha moments de joia enmig dels desafiaments. Va ser un plaer celebrar-hi i compartir la seva alegria", va explicar la doctora. Eddied va morir el 28 de gener, dos dies després de tornar a casar-se amb Patty, amb els seus éssers estimats al costat.