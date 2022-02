Laporta desitja fitxar Adama Traoré després de la cessió

El president del FC Barcelona, Joan Laporta /@EP





ha expressat el desig i la voluntat que el club pugui exercir l'opció de compra lliure sobre Adama Traoré, que jugarà cedit fins a final de temporada procedent dels Wolves, i espera que pugui explotar vestit un altre cop de blaugrana.





"L'opció de compra és lliure per a les dues parts, amb unes quantitats fixades. Al final de temporada ens asseurem amb Adama i els seus representants i desitjo que puguem exercir aquesta opció", ha assegurat Laporta en la presentació del jugador, a l'Auditori 1899.





El mandatari ha donat la benvinguda a un Adama amb qui confia comptar l'any vinent. "El club és agraït i quan puguem, el tindrem en compte. Adama ve cedit fins a final de temporada però amb opció de compra, que esperem utilitzar i que aquests mesos de cessió vagin bé", ha apuntat.





En aquest sentit, ha revelat que Adama ha fet un esforç salarial per arribar cedit al club. "Adama, et vas formar i vas créixer aquí al Barça, després has fet carrera professional a fora i ara tornes perquè el Barça pugui gaudir del teu talent", li ha dedicat el president.





"Estem emocionats que torni un jugador format a la Masia en un moment en què estem reconstruint el club i intentant ressorgir. Vull agrair que tinguis en compte la situació del club i hagis fet un esforç que és d'agrair", ha aprofundit.





Laporta també anhlea poder "gaudir de la velocitat" d'Adama. "Esperem gaudir de les teves curses, de la teva tècnica. I estem necessitats de gol, espero que també puguis marcar molts gols. Avui continua una bonica història al Barça, la de la relació d'Adama amb el FC Barcelona", ha conclòs.