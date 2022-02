Forcadell afirma que l'1-O "va sortir malament" i retreu la falta d'empatia amb els catalans no independentistes

Carme Forcadell @ep





L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha reivindicat el "dret a la protesta i la desobediència" per defensar drets i llibertats al Parlament, davant la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'escó al diputat de la CUP Pau Juvillà, condemnat per desobediència. A més, ha parlat del referèndum de l'1-O, afirmant que "va sortir malament".





En una entrevista a Ràdio4 i La2, ha defensat que la presidenta del Parlament, Laura Borràs , està "fent tot el que pot" i ha lamentat que un òrgan administratiu, en les paraules, pugui ordenar la retirada d'un escó a un diputat electe .





A més, ha mantingut que el Parlament no s'ha parat, sinó que s'han suspès les comissions liderades per diputats independentistes en un exercici del “dret de protesta”, cosa que creu que no ha afectat la democràcia a Catalunya.





Sobre la taula de diàleg, Forcadell ha dit que personalment considera que evidenciarà que “l'Estat no tenen cap proposta per a Catalunya que no sigui la repressió” , cosa que considera que han de veure els ciutadans que no són independentistes.





"Jo no tinc cap confiança a la taula del diàleg, cap, però crec que és necessària perquè la bandera del diàleg sempre ha estat del costat dels independendistes i ha de continuar estant-ho", ha afegit.





"L'1-O VA SORTIR MALAMENT"





Ha afirmat que el 2017 va faltar empatia, en les paraules, amb els catalans no independentistes que estan en contra del que considera repressió, a favor de l'amnistia i l'autodeterminació --com els comuns, ha assenyalat--, i preguntada per si va faltar també empatia amb els que no comparteixen aquestes idees, ha contestat: "La mateixa que ells amb nosaltres".





A més, ha lamentat que l'1-O "va sortir malament" perquè els líders que ho van promoure van acabar a la presó oa l'estranger, i ha apuntat que les reunions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb els grups independentistes tenen com a objectiu cercar com materialitzar ara l'amnistia i l'autodeterminació.





LLICÈNCIES PER EDAT I REFORMA LABORAL





Forcadell ha explicat que, mentre va ser presidenta del Parlament, va concedir onze 'llicències per edat' a funcionaris els últims anys de la seva carrera i va posar en marxa un procediment per posar-los fi, encara que li van advertir que els tribunals el revocarien si es decidia de forma unilateral: "Volíem iniciar negociacions amb el consell de personal, però no vam estar a temps perquè el secretari general va marxar. I va ser una legislatura complicada, convulsa".





Pel que fa a la reforma laboral, ha defensat el 'no' d'ERC a la convalidació que es vota aquest dijous i ha criticat que els comuns avisessin Aragonès que els retirarien el suport si no recolzaven el text: "Considero força lamentable aquesta amenaça . És una amenaça al Govern".