La malaltia hepàtica pot evolucionar a càncer si no es controla

Cèl·lules hepàtiques





Un nou estudi publicat a la revista científica ' Chinese Medical Journal ' ha advertit que la malaltia hepàtica pot evolucionar cap al càncer si no es controla.





Encara que la malaltia del fetge gras no alcohòlic (EHGNA) afecta moltes persones a tot el món , només una petita proporció de pacients supera les fases inicials de la malaltia i es converteix en una afecció més greu, ja que l'aparició de la malaltia hepàtica terminal afecta menys del 13 per cent dels pacients amb EHGNA.





La progressió de la malaltia comença amb la conversió de l'EHGNA en esteatohepatitis no alcohòlica (EHNA), que alhora es converteix en fibrosi i finalment en cirrosi. Després de la cirrosi, els pacients desenvolupen un carcinoma hepatocel·lular (CHC) i una malaltia hepàtica terminal.





"L'absència de símptomes pertorbadors fa que el desenvolupament primerenc de la malaltia sigui relativament imperceptible. I en absència de qualsevol interferència per part del pacient, és més fàcil que l'esteatosi simple progressi a EHNA i, en última instància, a CHC", explica doctor Ming-Hua Zheng, investigador principal de l'estudi.





Aleshores, quins són els aspectes que afavoreixen aquesta progressió? Es creu que diverses alteracions metabòliques tenen un paper fonamental en el desenvolupament de la HGNA.





La resistència a la insulina, per la qual el cos no respon a la insulina, l'hormona que gestiona el nivell de sucre a la sang, condueix a la generació d'un excés d'àcids grassos lliures (AGL) que interfereixen en el funcionament normal de els mitocondris dels hepatòcits, les principals cèl·lules funcionals del fetge, que tenen un paper clau en la progressió de l'EHGNA a CHC. Això vol dir que el control de la diabetis i la resistència a la insulina és crucial per predir la cirrosi i el CHC.





Els canvis induïts pels AGL també poden desencadenar una condició anomenada lipotoxicitat , en què els nivells elevats d'àcids grassos lliures interfereixen amb la via del metabolisme de la glucosa. La lipotoxicitat pot augmentar la producció de subproductes tòxics i la probabilitat de formació de tumors al fetge. Una millor comprensió dels efectes de la lipotoxicitat a l'EHNA proporcionaria opcions addicionals per al tractament de la malaltia i evitaria la seva progressió a CHC.





L'estrès oxidatiu, un fenomen en què es produeix un augment de la producció de radicals lliures com les espècies reactives de l'oxigen (ERO), que fan malbé els teixits i els components cel·lulars a causa d'una oxidació no regulada, és un altre factor responsable de la progressió de l'EHNA. L'excés d'AGF presents en els pacients condueix a una sobreproducció d'ERO, que pot donar lloc a mutacions als mitocondris, fet que augmenta el risc de CHC relacionat amb l'EHNA.





A més, les característiques genètiques heretades o adquirides dels enzims de reparació de l'ADN, que difereixen entre els individus, també poden ser un factor de variació de la susceptibilitat al CHC ia l'empitjorament de l'EHGNA.





L'envelliment i la menopausa influeixen en el desenvolupament i la gravetat de la malaltia. Els nivells d'hormones tiroïdals també poden influir a la HGNA. Els nivells d'aquestes hormones es poden mesurar per determinar la progressió de la malaltia.





Un altre factor de risc important que afecta críticament la progressió de la malaltia d'EHNA és el comportament d'estil de vida poc saludable. El consum d'aliments processats, les dietes desequilibrades amb alt contingut en greixos i la manca d'exercici regular poden contribuir al desenvolupament de l'EHGNA.





COM ES POT LLAVORS CONTROLAR AQUESTA MALALTIA?





Fins ara, hi havia importants directrius per al tractament de l'HCC relacionat amb l'EHGNA. L'estratègia de tractament del CHC segueix tradicionalment el format d'altres malalties, com ara el càncer de fetge. Tot i això, el maneig del CHC ha fet grans progressos en millorar els seus mètodes de diagnòstic i cribratge. Això permetria establir mètodes per tractar el tumor en les fases més primerenques, augmentant així la supervivència dels pacients.





Aquest estudi obre el camí a estudis futurs per comprendre millor el desenvolupament del CHC relacionat amb l'EHNA i les seves causes exactes. També posa de manifest la necessitat d'un diagnòstic precoç de la malaltia per introduir les intervencions necessàries per evitar-ne la progressió.





"El continu augment de la prevalença dels pacients amb EHGNA a tot el món justifica la necessitat de coordinar les mesures sanitàries adequades i l'actualització de les directrius existents per a la malaltia", ha dit el doctor Zheng.