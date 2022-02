Alerta per la presència d'esquers amb verí a diversos municipis de Girona

RECURS GUÀRDIA CIVIL





La Guàrdia Civil de Girona ha realitzat una campanya de recerca i detecció de substàncies tòxiques potencialment perjudicials per a la fauna a les localitats de l'Estartit, Torroella de Montgrí, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Sant Julià de Llor i Bonmatí ( Girona).





En un comunicat aquest dijous, han explicat que aquests serveis es realitzen després d'un increment en els avisos, queixes i denúncies de ciutadans sobre la possible presència de substàncies verinoses a diversos paratges d'aquests municipis , principalment en parcs de mascotes, zones boscoses, passeigs marítims o platges.





Han recordat que en cas d'una possible intoxicació d'un animal “és fonamental aportar un informe veterinari certificant el dany de l'animal, o en cas de defunció, certificar mitjançant necròpsia que es degui a la ingesta de substàncies tòxiques i no per malalties que poguessin causar simptomatologies similars".