Iberdrola inicia un programa de reforestació que desenvoluparà a pobles de menys de 15.000 habitants

Iberdrola ha posat en marxa un programa de reforestació que desenvoluparà en pobles de menys de 15.000 habitants que estiguin compromesos amb la sostenibilitat on realitzarà accions de reforestació i recuperació d'espais naturals, sobretot que hagin estat cremats o que siguin terrenys erms.





Plantació amb drones de CO2 Revolution realitzada per Iberdrola /@IBERDROLA







A través del lema ' Bosc busca poble on créixer ', el projecte impulsarà la conversió dels terrenys seleccionats en boscos d'espècies autòctones. Per això Iberdrola tindrà en compte les estratègies en sostenibilitat, emprenedoria i innovació dels municipis candidats i posarà especial atenció a l'impuls del poble a les energies renovables, l'electrificació de la demanda i la descarbonització de les seves activitats econòmiques.





La reforestació dels terrenys s'escometrà amb sembra selectiva amb drones i llavors intel·ligents que implantarà amb 'CO2 Revolution'. Totes les plantacions es realitzaran amb espècies autòctones i no només amb arbres, sinó també amb arbustos, aromàtiques o florals a tots els estrats de la capa vegetal, amb la finalitat que sorgeixin ecosistemes sencers que fomentin la biodiversitat.





La iniciativa cerca crear noves oportunitats a les zones rurals i impulsar la compensació d'emissions de CO2. Amb aquest projecte es recuperaran espais naturals i el desenvolupament de diversos entorns forestals en fomentarà l'ús recreatiu i turístic i contribuirà a lluitar contra la despoblació amb la generació d'ocupació local.





El projecte ha estat anomenat 'Startup Village Pledge' i s'emmarca dins del Programa internacional de start-ups Iberdrola - PERSEO, que compta amb el suport de la Comissió Europea i el seu pla estratègic 'A long-term vision for EU's rural areas' ( Una visió de llarg termini per a les àrees rurals de la UE), a través de la plataforma REInA (àrea d'Innovació Rural Europea, per les sigles en anglès).





Aquesta plataforma, promoguda per la Universitat de Salamanca i gestionada per la start-up Olé, pretén atraure inversions, crear llocs de treball i generar projectes en l'àmbit rural que assegurin una millor qualitat de vida i serveis per als habitants d'aquestes zones.





El compromís d'Iberdrola passa per plantar 20 milions d'arbres en aquesta dècada que capturaran aproximadament 6 milions de tones de CO2* en 30 anys, equivalent a neutralitzar les emissions d'un cotxe que donés 116 voltes completes a la Terra.





Amb aquesta tecnologia impulsada per CO2 Revolution ja s'han reforestat 2.500 hectàrees de terreny, equivalent a evitar l'emissió a l'atmosfera de 500.000 tones de CO2.