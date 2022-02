Un adolescent mata tota la seva família després de perdre en un videojoc

Comandaments d´una videoconsola /@Pixabay





Un adolescent ha matat tota la seva família al Pakistan després de perdre una partida al videojoc a què estava jugant .





Segons apunten diversos mitjans de comunicació, el noi jugava a PUBG i, després d'una derrota, va agafar la pistola de la seva mare i sense meditar-lo, li va disparar . Després, els seus tres germans van córrer la mateixa sort .





Com esmentàvem, la primera víctima va ser la seva mare. Una de les seves germanes, de 14 anys, alertada pel tret va sortir de l'habitació on era i el jove també li va disparar. La seva altra germana, de 10 anys, i un germà de 22 també van perdre la vida.





Després d'això, el jove es va desfer de l'arma i va pujar a la planta superior de l'habitatge, on es va posar a dormir com si res. L'endemà va avisar els veïns que havia trobat tota la família morta. Tot i això, quan la policia va arribar a la vivenda no va trigar a descobrir el que havia passat.





Segons el mig minut 30, la roba de l'adolescent estava tacada de sang i també van trobar restes al trajecte des de la planta baixa fins a la seva habitació. Poc després, el noi va confessar els crims, va ser detingut i ara s'enfronta a càrrecs d'assassinat múltiple.