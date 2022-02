El PSOE afirma que ERC, EH Bildu i PNB continuaran sent els socis prioritaris del Govern

Felip Sicília @ep





El portaveu de PSOE , Felip Sicília , ha afirmat que ERC , EH Bildu i el PNB continuaran sent els socis preferents del Govern tot i que no donen suport a la reforma laboral que es convalida aquest dijous al Congrés perquè, a el seu judici, hi ha altres forces polítiques amb què és "impossible parlar".





"Les forces d'esquerres estic convençut que ho continuaran sent (socis prioritaris) perquè el Govern té aquesta intenció i el grup socialista també", ha traslladat el dirigent socialista en una entrevista a TVE.





Sicília ha criticat que el PP opti per fer "de la negació de la seva estratègia política" i a Vox perquè, segons ha explicat, estan als antípodes "tant als seus discursos com a les seves mesures".





Preguntat sobre com recuperaran les confiança amb els seus socis d'investidura, el també portaveu dels socialistes al Cambra Baixa ha reiterat que queden dos anys de legislatura en què l'Executiu continuarà comptant amb tots els seus socis. " Seguirem comptant amb el bloc d'esquerres per poder dur a terme aquestes reformes que el nostre país necessita ", ha assegurat.





En aquesta línia, Sicília ha explicat que la reforma es tracta d´un acord "transversal" que pot ser recolzat per forces situades a la dreta i esquerra i, per això, no creuen que això sigui cap problema per poder continuar entenent-se amb els seus socis habituals .





Sobre el sentit del vot d'ERC, el diputat del PSOE ha assegurat que continuaran dialogant amb els grups fins que es produeixi la votació. "Quan no es té majoria cal negociar, cal dialogar", ha assenyalat, alhora que ha assegurat que la reforma sortirà endavant.





Finalment, preguntat sobre si s'obre una nova etapa amb Ciutadans, Sicília ha assenyalat que amb el seu suport volen donar suport a allò que entenen que és bo per al país i que per això "han decidit recolzar-la". Si bé ha recalcat que les forces d'esquerres de la Cambra són amb què s'entenen millor, Sicília ha donat la "benvinguda" als vots de Ciutadans.