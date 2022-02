Belarra anuncia un permís de cura remunerat de 7 dies a l'any per atendre fills, pares i convivents

Ione Belarra @ep





La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra , ha proposat incloure a la Llei de Famílies un permís de cura d'almenys 7 dies a l'any cent per cent remunerat, tant per atendre els fills com els pares o altres convivents.





Així ho ha avançat aquest dijous durant la jornada 'Una llei per protegir totes les famílies', a Caixa Fòrum, on s'ha presentat un Llibre Blanc per a un nou marc nacional sobre suport i protecció familiar.





" La Covid ens ha ensenyat com és d'important cuidar-nos i tenir temps per cuidar els altres , i són lliçons que han vingut per quedar-se. Per això, pensem que Espanya ha de començar a homologar-se amb altres països de la Unió Europea i establir un permís de cura, almenys de 7 dies a l'any per persona, que estigui 100% remunerat", ha indicat la ministra.





En concret, Belarra vol que aquest permís permeti “quedar-se a casa cuidant els fills quan han passat una mala nit vomitant o amb febre” , poder “demanar el dia per portar el metge als teus pares o que puguis estar amb la teva parella si està malalta". "En definitiva, un permís que doni tranquil·litat a les famílies quan necessitin estar a prop dels seus", ha indicat.





Per això, Belarra i la ministra d'Igualtat, Irene Montero, proposen incloure a la Llei de Famílies un permís per cura retribuït d'almenys 7 dies i fins a 9 dies a l'any per atendre un familiar o convivent.





La Llei de famílies, en la proposta inicial del Ministeri de Drets Socials i el d'Igualtat, inclouria un permís per cura retribuït de fins a 9 dies (en el cas que suposi un desplaçament a una altra comunitat autònoma) i de 7 (si és a la de residència). En aquests moments, la legislació espanyola preveu dues jornades, lluny del que s'ha plantejat des de la Unió Europea, que recomana un permís d'aquest tipus de 5 dies a l'any a la Directiva 2019/1158.





A més, la proposta elimina l'exigència actual que es tracti d'una malaltia greu per poder fer ús d'aquest permís retribuït, de manera que es podria aplicar en els casos de Covid.





L'altra mesura que inclouen drets socials i igualtat és l'extensió d'aquest permís per cuidar qualsevol convivent, que se sumaria al reconegut actualment per a persones en segon grau de consanguinitat.





SENSACIÓ D'OFOC A LES FAMÍLIES





Belarra ha advertit que els pares i mares a Espanya senten "esgotament", "ofec" i "manca de suports". "Molts pares i mares senten que es maten a treballar per cobrir les necessitats dels seus i no els poden donar el seu temps, la seva companyia", ha lamentat Belarra.





Davant d'aquesta situació, la ministra ha destacat que el Llibre Blanc que presenten aquest dijous marca el “camí” per acabar amb el “dèficit de suport a les famílies” que, segons ha dit, hi ha hagut a Espanya.





En aquest sentit, ha indicat que amb la Llei de Famílies que volen portar properament al Consell de Ministres, volen "tornar a les famílies temps" perquè "ningú hauria d'haver de conformar-se a veure els seus fills només a l'hora del sopar" . Conciliar, segons ha afegit, "no pot ser un conjunt de pegats" perquè les famílies sobrevisquin "ofegades".





Per part seva, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha constatat que hi ha una "crisi enorme de les cures" i ha emfatitzat que no cal "donar-li l'esquena". Per això, ha dit que és "urgent" que els Estats es "corresponsabilitzin" de manera que "garanteixin el dret a la cura".





Segons ha indicat, les dones són les que porten una major "sobrecàrrega" de les cures. "Fer la compra, pagar les factures, ocupar-se que la casa estigui neta, són tasques que fan majoritàriament les dones, de forma invisible", ha precisat.





Per això, ha assegurat que treballaran "molt dur" per ser "avantguarda" en la construcció d'un sistema de cures, perquè, segons ha precisat, sense aquestes tasques de cures que fan les dones el sistema econòmic duraria "poc més de un dia".





A l'acte també hi ha intervingut la comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, que ha indicat que, des de la Comissió Europea esperen que la llei espanyola de famílies "arribi a bon port" amb el "suport de tots" i dotada dels mitjans adequats, per "donar resposta a les necessitats de les famílies a Espanya en tota la seva diversitat".





Per aconseguir-ho, ha indicat que, una vegada que la llei comenci la seva trajectòria parlamentària, "el consens i el diàleg seran claus", un punt en què ha coincidit la directora de Suport a les Reformes dels Estats Membres, Nathalie Berger.





Berger ha apuntat que Espanya inverteix al voltant de l'"1,2% del PIB" en prestacions directes de suport a les famílies, "per sota del 2,3% de mitjana de la UE".





HIVERN DEMOGRÀFIC





A més, ha advertit que Espanya presenta una situació demogràfica "preocupant" i, per això, ha subratllat la necessitat d´aprovar "un marc legislatiu coherent i consensuat capaç d´atendre les necessitats de les famílies i pal·liar l´hivern demogràfic".





En aquest sentit, Berger ha posat en valor la “fita” que suposa el Llibre Blanc, que inclou més de 40 recomanacions al voltant de quatre qüestions: la diversitat creixent dels models familiars a Espanya; que cada nucli familiar tingui accés a prestacions i serveis en funció de les necessitats; millorar la conciliació; i promoure la cultura de l'avaluació.





Per part seva, el director d'Ocupació, Treball i Afers Socials de l'OCDE, Stefano Scarpetta, ha indicat que "les famílies s'han tornat menys tradicionals" i les polítiques han de tenir en compte els "nous models de famílies". Així mateix, ha convidat a afrontar reptes com la baixa taxa de fecunditat a Espanya --"una de les més baixes de l'OCDE"--- o el risc de pobresa dels nens els pares dels quals tenen baixos ingressos.





El secretari d'Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez, ha donat les gràcies a la Comissió Europea ia l'OCDE pel suport que els estan brindant en el treball tècnic, així com al ministeri d'Igualtat -sense l'impuls del qual el projecte estaria "coix" "--, per tirar endavant la Llei de famílies, una norma que veu necessària davant de l'"enorme diversitat de models familiars que no sempre es veuen recollits a la normativa".





"La família és una institució que articula el nostre caràcter, els nostres valors, determina les oportunitats, a més a més és una institució que no és estàtica, que muta, i avui tenim una enorme diversitat de models familiars", ha detallat.





Per això, ha precisat que "no té sentit" que hi hagi diferències en drets entre els nens els pares dels quals estan casats i nens que neixen fora de les unions matrimonials, que cada vegada són més, segons ha dit. "Ha de prevaldre el dret superior del menor neixin a la família que neixin", ha conclòs.