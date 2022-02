Detingut a Barcelona per presumptament fer-se passar per vigilant de seguretat

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home per presumptament fer-se passar per vigilant de seguretat /@EP







La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home per presumptament fer-se passar per vigilant de seguretat a diferents estacions de tren sense estar habilitat, segons ha explicat aquest dijous en un comunicat.





La investigació es va iniciar quan els agents van observar un home treballant en una estació de tren i van recordar "que aquest va ser detingut l'any anterior per haver falsificat una targeta TIP professional".





L'home s'havia canviat el nom i de pentinat , però els agents ho van reconèixer, ho van identificar, i li van intervenir la documentació falsificada, un carnet professional de Vigilant de seguretat, encara que havia estat contractat legalment.





Després d'una investigació, els agents van constatar que l'home havia estat detingut dues vegades més per haver-se fet passar per metge neurocirurgià i infermer en una clínica de Barcelona i un Hospital de Martorell (Barcelona) durant la pandèmia, i va ingressar a la presó per aquests fets .





La detenció va ser duta a terme aquest gener per la Brigada Provincial de Seguretat i Protecció, departament que s'encarrega de l'habilitació de tot el personal de Seguretat Privada, vigilants de seguretat, vigilants d'explosius, escortes, detectius, caps i directors i de la acreditació del professorat.