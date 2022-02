Els professors en "peu de guerra" per la manca de mesures 'anticovid' a les escoles

El sector de l'educació de la UGT de Catalunya ha realitzat enquestes durant les darreres setmanes a tots els professors i directors d'escoles públiques de la comunitat per saber la percepció dels treballadors pel que fa a la situació que es viu a les aules pel Covid -19. També el sector de l'educació concertada i el personal laboral del Departament d'Educació.





Aula d'una escola en temps de pandèmia /@EP





LA MAJORIA DE PROFESSORS DECLAREN FALTA DE MASCARETES, DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ







Quant a la primera enquesta esmentada, la realitzada als professionals de l'educació pública, el 78,4% de les persones que responguessin a les preguntes van declarar que no reben màscares noves passat el seu temps d'ús i el 52,6% dels professors van reconèixer tenir dificultats per accedir a aquest material de protecció. A més, el 71% de les persones enquestades senten que està poc o gens informada sobre la gestió de la pandèmia per part del departament. De fet, el 73,3% va declarar que la comunicació amb Educació des del començament de la pandèmia és insuficient.





D'altra banda, el 75,7% dels directors que van respondre creuen que les instruccions per part del departament d'Educació no són prou clares pel que fa a l'ús i la dotació de materials de protecció de les persones treballadores.





A tot això s'hi afegeix el gran nombre de contagis que s'estan produint en educació. "Abans d'acabar el primer trimestre hi havia alguns casos positius a Covid-19 entre els alumnes, però el que hi ha ara és una barbaritat. A infantil, que no porten mascaretes, estan caient com mosques", declarava davant de Catalunyapress Lorena Martínez, responsable responsable de la UGT d'Educació Pública de Catalunya.







De fet, aquest dimecres 2 de febrer des de Salut es van notificar 19.852 casos nous de Covid-19 i d'aquests, 8.395 es van comptabilitzar a l'educació. Pel que fa dijous, dels nous 18.082 positius, 6.206 van ser en aquest àmbit.









Des d'UGT asseguren que aquestes xifres " evidencien un fracàs a la línia de treball del Departament d'Educació , tant en la gestió de l'impacte de les crisis sanitària al sector educatiu com en la protecció i l'empara dels seus treballadors i treballadores".





Jesús Orellana, responsable d'UGT d'Educació Pública del Baix Llobregat, va concloure en declaracions a Vilapress que " el Departament d'Educació no té cura del personal docent, que és qui veritablement ha fet possible que l'educació no s'hagi parat a Catalunya".







CONCENTRACIÓ DAVANT DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ





Aquesta és la raó per la qual des d'UGT d'Educació Pública convoquen una concentració davant la porta del Departament d'Educació el proper divendres 4 de febrer a les 11:00h. A més, consideren que "falten recursos materials i humans, a més de la capacitat política necessària per prendre les decisions adequades que garanteixis la salut laboral i aconseguir l'eslògan publicitari "les escoles són segures".





Lorena Martínez, per altra banda, va comentar a Catalunyapress que durant aquesta concentració a Via Augusta intentaran fer arribar al Departament d'Educació l'informe amb els resultats de l'enquesta realitzada als treballadors de l'escola pública. També els lliuraran dos informes més amb les dades obtingudes de les enquestes realitzades als treballadors de les escoles concertades i del personal laboral.







D'altra banda, la responsable d'UGT d'Educació Pública de Catalunya va explicar a aquest mitjà que exigiran el que per a UGT podrien ser bones soluciones per a aquesta problemàtica: una baixada de ratios, doncs diu la Lorena Martínez que hi ha aules amb 35 nens quan lo óptim serien 10 alumnes en educació infantil i 15 a la resta de nivells; un increment del personal docent, més mascaretes FFP2, cribatges massius a alumnes i treballadors o personal sanitario a tots els centres educatius, entre d'altras coses.