Dimiteix Alfons Godall, vicepresident de la Fundació Barça que va dir que Nadal "representa l'estat enemic"

Alfons Godall en una entrevista en CatalunyaRàdio @ep





El vicepresident de la Fundació Barça, Alfons Godall, ha renunciat al càrrec tres dies després de criticar durament el tennista Rafael Nadal, qui va assenyalar com part de "l'estat enemic", per no afectar la Fundació i el Barça.





"El tuit amb la meva opinió sobre un personatge famós i el seu perfil pot perjudicar la Fundació Barça per la pressió d'algunes empreses i mitjans. No vull costar ni un cèntim al Barça ni renunciar a la llibertat d'expressió. En conseqüència, renuncio al càrrec", ha dit a Twitter.





Godall va publicar dilluns en la mateixa xarxa social un missatge que va aixecar molta polèmica, després del triomf de Rafael Nadal a l'Open d'Austràlia, un èxit que va donar la volta al món perquè es tractava del seu 21è títol de Grand Slam, rècord històric en el tennis masculí.





"El 'Rafael Navidad' m'ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que 'la roja', el Reial Madrid, Alonso i tot el que representi l'estat enemic", va escriure aleshores el dirigent de la Fundació Barça.





Godall, que va ser vicepresident del Barça durant la primera etapa de Joan Laporta, ha renunciat al càrrec per la repercussió de les seves paraules sobre Nadal, però ha afegit que dormirà molt tranquil. "Per una sèrie de raons, avui dormiré ben pla. Bona nit a tothom i Visca el Barça i Visca Catalunya lliure", ha afegit.