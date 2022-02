Resines es recupera "amb tranquil·litat i lluny del soroll mediàtic" i alerta de suplantacions a les xarxes socials

L'actor Antonio Resines /@EP





L'actor Antonio Resines continua recuperant-se a l'hospital després del seu ingrés per complicacions de la covid, encara que ja fora de l'UCI, i en un comunicat ha demanat seguir aquest procés " amb tranquil·litat i lluny del soroll mediàtic ", posant el focus en alguns comptes de xarxes socials que han “suplantat” la seva identitat.





En un comunicat recollit per Europa Press des de la seva oficina de premsa, s'explica que Resines “ ha pres contacte de nou amb el dia a dia i lamentablement s'ha trobat que, per enèsima vegada, han tornat a suplantar la seva identitat en xarxes ”.





"Fent-se passar per ell, han tingut fins i tot el desvergonyiment de contestar aquelles persones que, creient es tractava del seu compte, li van enviar missatges d'ànim . Fins i tot algun mitjà hi va entrar pensant que era un compte real", han assenyalat.





És per això que l'actor ha demanat fer arribar que no té cap perfil personal a les xarxes socials, "ni Twitter, ni Instagram, ni res" . "I li agradaria que poguéssiu fer-vos ressò. Ja en diverses ocasions s'ha vist obligat a denunciar aquest tipus de suplantació, però en aquesta ocasió realment la situació és extremadament desagradable i lamentablement, com en ocasions anteriors, cap xarxa social ha fet res sobre això", ha alertat.





"Antonio agraeix a tots l'interès i afecte que esteu mostrant, però de moment vol recuperar-se amb tranquil·litat i lluny del soroll mediàtic. Estic segura que ho compreneu. Moltíssimes gràcies a tots", han conclòs des de l'oficina de premsa.