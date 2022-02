Barcelona anuncia afectacions a la L5 de Metro per Setmana Santa i estiu per renovar vies

La inversió serà de 15 milions d'euros /@EP



La Línia 5 del Metro de Barcelona patirà afectacions per Setmana Santa i estiu per renovar part de les vies d'aquesta infraestructura , en unes obres que a la primera fase afectaran el recorregut entre les estacions de Verdaguer i Virrei Amat del 9 al 18 d'abril, en el marc d'una actuació de renovació integral de la via al tram comprès entre les estacions de La Sagrera i Horta, i que abasta 3 quilòmetres.





Ho han explicat aquest dijous a una sessió de treball amb periodistes el director de la Xarxa de Metro, Òscar Playà i la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet.





" El nostre objectiu és garantir que tota la ciutadania disposa d'una xarxa de Metro potent, eficaç, a l'alçada, amb la màxima qualitat, eficiència i eficàcia ", ha dit Bonet, i ha demanat paciència als usuaris.





Durant aquest període s'afectarà 75.000 usuaris durant els dies laborables, i com a mètode alternatiu de transport es recomana utilitzar altres línies de la mateixa xarxa de Metro (l'L1, L2, L3 i L4), que reforçaran la seva freqüència de pas fins a un 35%.





També es reforçaran les línies de bus H8 (Diagonal-La Sagrera) i D50 (Virrei Amat-Verdaguer) i s'oferirà un servei complementari de bus llançadora amb un recorregut semblant al de la L5, encara que aquesta alternativa suposa incrementar el temps del viatge, ja que trigarà uns 45 minuts a fer tot el recorregut, mentre que si es trien altres línies de Metro alternatives es triguen uns 15 minuts.





SEGONA FASE



Les actuacions tindran una segona fase a l'estiu, quan es faran els treballs més importants, per la qual cosa el recorregut entre les estacions de Congrés a Vilapicina quedarà tallat durant dos mesos: del 9 de juliol al 10 de setembre; a més, des del 8 d'agost també romandrà tancada l'estació d'Horta.





Les obres es faran en dues fases per minimitzar l'impacte als usuaris d'aquesta línia que mou el 26% de tot el passatge de la xarxa de Metro.





Amb aquesta voluntat, durant la primera fase, que dura menys temps --10 dies--, es treballarà perquè a la segona fase l'estació de La Sagrera, que és un important intercanviador, no se'n vegi afectada.





Durant les dues fases de les obres en total es veuran afectades deu estacions, les compreses entre Verdaguer i Horta, incloses.





MOTIUS



La infraestructura, que data del 1960, és a prop del final de la seva vida útil i mitjançant aquesta actuació es busca reduir les incidències al servei, habilitar les vies perquè a la llarga tinguin més capacitat de trens, millorar el confort dels usuaris, reduir les vibracions provocades pel Metro i retirar amiant a l'estació de Maragall .





A més, també s'aprofitarà per obrir a l'estació de Sagrada Família un pou d'extracció de material que servirà per a futures obres a la xarxa de Metro.





Amb aquests treballs es preveu solucionar el 45% dels problemes de vibració de tota la xarxa de Metro, que encara que no suposen un risc per als edificis del voltant de les zones que els pateixen, sí que generen molèsties als veïns, que han registrat” moltes queixes" per vibracions a zones per on passa la L5.





El conjunt de l'actuació suposarà una inversió de 15 milions d'euros i els propers anys està previst que es renovin les vies d'altres línies.





Des de fa dues setmanes ja s'estan duent a terme accions informatives per avisar els usuaris de les afectacions ia partir del 28 de març hi haurà uns 80 informadors a tots els accessos de les vuit estacions afectades durant Setmana Santa; també s'alertarà de les afectacions per megafonia, a les pantalles informatives i als canals digitals de TMB.





A més d'aquests treballs, durant aquest 2022 també està previst que es tanqui l'estació de Drassanes de l'1 al 18 d'agost per desamiantat i que es talli el tram entre Cornellà i Can Boixeras de la mateixa L5 de l'11 al 14 de març per renovació parcial de la via; també es tancarà l'estació del Gorg de la L10N al juliol i l'agost.