El Festival de Peralada obrirà amb una doble actuació del Ballet del Teatre Mariinsky

Actuació del Ballet del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg /@EP







El XXXVI Festival Castell de Peralada obrirà la seva propera edició amb una doble actuació del Ballet del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg (Rússia) el 8 i 9 de juliol , ha informat aquest dijous el certamen en un comunicat.





El festival aposta per la dansa un any més per inaugurar una edició que començarà el 8 de juliol amb el ballet 'Carmen Suite', amb música de Rodion Shchedrin sobre la versió de l'òpera de Georges Bizet i coreografia i llibret d'Alberto Alonso, creat a petició de la ballarina russa Maya Plisetskaya.





Aquell mateix dia, la companyia també oferirà 'Le divertissement du roi', un ballet poc representat a Espanya i que és una fantasia neoclàssica sobre un tema barroc, amb música de Jean-Philippe Rameau i coreografia de Maksim Petrov que trasllada als inicis del art del ballet al Louvre i Versalles.





El 9 de juliol, el públic de Peralada podrà assistir a tres peces: ' Seven Sonatas ', d'Alexei Ratmansky, un emotiu ballet de cambra; ' Concerto DSCH ', amb música del ' Segon concert per a piano ' de Dmitri Chostakovich, que comptarà amb la presència de Maria Khoreva, guanyadora de la primera edició del Carmen Mateu Young Artist European Award.





Completarà el programa ' A flashback' , d'Ilia Jivoy, coreògraf que va presentar a Peralada el seu ballet de ' Las cuatro estaciones ' amb música de Max Richter, i que torna al festival amb aquesta nova creació amb música d'Arvo Pärt.





El director artístic del festival, Oriol Aguilà, ha subratllat que el Ballet del Teatre Mariinsky és “una gran oportunitat per veure una de les millors companyies del món” amb dos programes poc programats a Espanya.





L'actuació del Ballet del Teatre Mariinsky s´afegeix a una programació que ja va anunciar al desembre la participació de Joan Manuel Serrat el 16 de juliol.