Rússia acusa Espanya de contribuir a l'escalada de tensió a Ucraïna

L'ambaixador de Rússia a Espanya , Yuri Korchagin, ha qualificat aquest dijous de "normal, bona i mútuament avantatjosa" la relació de Moscou amb Madrid, malgrat que la legació ha acusat el Govern de Pedro Sánchez de "contribuir" a l'escalada de tensió a la frontera amb Ucraïna.





En una trobada amb la premsa, Korchagin ha matisat que el diàleg amb les autoritats espanyoles és "constructiu" i ha precisat que no ha traslladat cap mena de protesta al Ministeri d'Exteriors, després que l'Ambaixada expressés a través del seu compte oficial a la xarxa social Twitter que "Espanya es distingeix especialment pel seu desig de contribuir" a l'augment de la presència militar de l'OTAN a les fronteres amb el país euroasiàtic, "com assenyalen els experts".





El representant de Moscou a Madrid ha detallat que Rússia "respecta" les obligacions d'Espanya com a membre de la Unió Europea (UE), l'OTAN ia l'exterior, encara que aquesta circumstància no treu que Rússia "comparteixi aquests conceptes". De manera paral·lela, Korchagin ha recordat que Espanya també té "obligacions" adquirides sobre la base de la relació bilateral amb Rússia i amb els seus països veïns.





Alhora, ha al·ludit a les conseqüències que unes hipotètiques sancions imposades contra Rússia a compte d'una invasió a Ucraïna tindrien sobre la relació comercial que manté amb Espanya i ha recordat que els càstigs aplicats per la UE el 2014 van comportar la pèrdua de més de 785 milions d'euros el 2015 pel veto rus als aliments espanyols.





Tot i això, ha traslladat la seva "esperança" que la relació comercial i econòmica entre Rússia i Espanya no es vegi "afectada" i ha assenyalat que està "segur" que l'empresariat dels dos països trobarà un "interès comú" per no perjudicar "el rendiment d'aquesta associació mútuament avantatjosa".





Korchagin ha carregat contra mesures com les sancions, que ha titllat de "mesures unilaterals destructives i repressives", i ha posat el focus que aquest mecanisme "al final va en detriment del poble" i fa "patir" la "gent comuna" . A més, ha enquadrat les amenaces sobre sancions dins del "clima de tensió" que envolta el desplegament d'efectius russos a prop de la frontera amb Ucraïna.

En aquest sentit, l'ambaixador rus ha defensat que el desplegament de tropes russes "no és a prop" de la frontera amb el seu país veí, sinó a 300 quilòmetres , i ha insistit que Moscou "no té cap intenció d'atacar Ucraïna". "Les tropes es poden moure pel territori rus lliurement (...) estan a centenars de quilòmetres", ha asseverat.





"La imatge que estem veient tots és d'una tremenda tensió, una crisi profundíssima i una amenaça imminent, una mena de bullo que s'infla amb intenció de crear pànic, que estem al llindar de la guerra, però no és així", ha explicat, remarcant que l'escenari informatiu per desgràcia no ajuda al diàleg.





Així, ha qualificat de "fake news" --notícies falses--" l'acumulació de tropes a prop de la frontera amb Ucraïna i ha assenyalat que "ni s'esmenta que Ucraïna ha acumulat 150.000 soldats a les fronteres de l'est". Segons Korchagin, "el que està passant" és un "reforçament" de l'estructura de la força militar de l'OTAN a les fronteres amb Rússia, cosa que Moscou ha qualificat repetidament d'"amenaça".





El representant de Rússia ha recordat que el president dels Estats Units, Joe Biden, va autoritzar dimecres l´enviament de més militars a l´est d´Europa, un gest de suport als seus aliats, i ha repetit les paraules del viceministre d´Exteriors rus, Alexander Grushko , que va qualificar la decisió de "destructiva". "Per mi, l'OTAN mostra el mateix que estem intentant disminuir: l'esperit bel·ligerant", ha insistit, destacant que "les tropes russes no són a Ucraïna, però les de l'OTAN sí".





UCRANIA, "PAÍS SOBERÀ"





A més, Korchagin ha defensat que Ucraïna és un "país sobirà" --alguna cosa "present" en el discurs rus-- i ha sostingut que "la seguretat europea és un tema de summa importància", per la qual cosa ha lamentat "limitar aquest assumpte " únicament a Kíev.





En aquest sentit, ha reiterat les demandes russes de seguretat, que s'han "deteriorat dràsticament a causa de les nombroses onades d'expansió de l'OTAN , que han permès a l'Aliança avançar significativament fins a les fronteres de Rússia i aglutinar les capacitats militars dels nous Estats membre”.





"Han estat enterrades en l'oblit les promeses de no expandir el bloc més enllà del riu Óder, donades pels col·legues occidentals de Rússia a principis dels anys 90", ha continuat, destacant també que "en els documents doctrinals" de l'Aliança "ja es defineix Rússia com una mena d'enemic al qual cal contenir".





Korchagin ha insistit que els documents clau de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) preveuen el dret de cada Estat d'escollir o canviar lliurement els acords de seguretat, així com els tractats d'aliança, i el deure de respectar drets dels altres Estats i no enfortir la seva pròpia seguretat a costa de la dels altres Estats.





Així, ha defensat el projecte de seguretat que Rússia va presentar als Estats Units i l'OTAN per "fixar per escrit les garanties de seguretat de les fronteres occidentals de Rússia" i que "siguin de caràcter jurídicament vinculant i durador" , però ha reiterat que tots dos no han tingut una "reacció positiva" als "assumptes principals" en la resposta enviada a finals de gener: no ampliar l'OTAN cap a l'est, no desplegar sistemes d'armament ofensius a les fronteres amb Rússia i tornar a la configuració de forces infraestructures del moment de la signatura de l'Acta Fundacional Rússia – OTAN de 1997.





Per això, els propers passos depenen de la resposta a la carta que el ministre d'Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, ha enviat als països membres de l'OTAN i de l'OSCE, on els consulta "si segueixen fidels a les seves obligacions" a la seguretat indivisible".





Korchagin ha precisat que Moscou cerca una resposta individual de cada país. En el cas d'Espanya, el representant rus ha especificat que la resposta en qüestió encara no ha estat rebuda, però ho ha atribuït a una "raó de temps", ja que la carta s'ha enviat recentment. Pel que fa a la resposta, ha especificat que Rússia espera que sigui "oportuna" i "no es demorarà".