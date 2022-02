Mor un futbolista de 21 anys d'una aturada cardíaca al cap de pocs minuts de començar un partit

Alexandros Lampis, imatge compartida per Ilioupoli





Un futbolista grec ha mort als 21 anys després d'una aturada cardíaca durant un partit sense desfibril·lador ni ambulància a l'estadi. Alexandros Lampis estava jugant per a l'Ilioupoli FC de la tercera divisió.





Però al cap de cinc minuts de començar el partit, el migcampista ofensiu es va desmaiar. Tràgicament, no hi va haver manera de reanimar-lo al camp i l'ambulància no va arribar a terra fins que havien passat 20 minuts.





Ilioupoli va anunciar la trista notícia a les seves xarxes socials. En grec, el club va escriure: “El nostre Aleko, el nostre amic, el nostre germà, te'n vas anar tan injustament. Tot l´equip, tota la ciutat està de dol avui. Les paraules no surten… només un dolor insuportable i un nus a l'estómac. Bon viatge".





L'impactant incident es produeix només vuit mesos després que Christian Eriksen caigués a la gespa jugant per a Dinamarca a l'Eurocopa 2020. Igual que Lampis, el centrecampista va patir una aturada cardíaca.





Afortunadament, els metges i els metges van poder entrar en acció immediatament amb RCP i fer que el seu cor bategués novament. Es va recuperar completament a l'hospital i va signar un contracte de sis mesos amb Brentford aquesta setmana per tornar al futbol professional.

També hi ha hagut una sèrie d'incidents preocupants relacionats amb les condicions cardíaques dels jugadors en els darrers mesos.