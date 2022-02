Estranya metamorfosi de Frank Cuesta: assegura que "abans era d'esquerres" i que ara "votarà Vox"

Frank Cuesta @ep





Un nou Frank Cuesta ha nascut . L'activista a favor dels drets dels animals, que assegura que ha estat "tota la puta vida i esquerres", ara "votarà Vox". Així ho ha afirmat en una conversa amb el youtuber Roma Gallardo, on va explicar que fins ara ha votat el Partit Socialista.





Votarà la formació d'ultradreta perquè, segons ell, no la deixen elecció. "Perquè... a qui collons voto? Als mentiders mafiosos del PP? als de Ciutadans per llençar-lo (el vot)? Als del PSOE perquè em menteixin? Als altres, no ho sé, per que em facin cardar-me un 'nina'? A qui? Doncs suposo que a Vox perquè posi ordre durant sis mesos, un o tres anys", sentencia Cuesta.





A més de mostrar el seu amor sobtat per la ultradreta, Cuesta també ha carregat contra Podem: "Els 'podemitas' venien a regenerar la política i han acabat sent una banda de vividors. Hi ha un 'perroflautisme' considerable que viuen de 'lobbies', que viuen de quiosquets, que viuen de subvencions", ha afirmat.