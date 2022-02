Esmorzars CEDE. Irene Cano: “La tecnologia és fonamental per al progrés de les empreses”

L'Esmorzar ha consistit en un diàleg entre Irene Cano i Ana Bujaldón/ @CEDE





Irene Cano, Directora General de Meta Iberia , ha estat la ponent convidada al primer Esmorzar CEDE presencial d'aquest 2022 que s'ha celebrat a l' Hotel InterContinental de Madrid i que ha estat retransmès en directe per streaming organitzat per la Fundació CEDE-Confederació Espanyola de Directius i Executius, i amb el títol 'Meta, tecnologia i innovació al servei de l'empresa' .





César Arranz ha presentat la ponent i ha destacat la seva impressionant trajectòria professional. I posteriorment s'ha produït un diàleg entre Irene Cano i Ana Bujaldón . Un dels primers missatges que ha llançat Cano ha estat que “la tecnologia ha permès superar-nos i que puguem continuar avançant durant la pandèmia, i ha permès a les empreses crear nous canals de negoci” .









D'altra banda, Cano considera necessari combatre les Fake News / @CEDE





Irene Cano ha continuat indicant que " 29 milions d'espanyols usen de forma activa les xarxes socials, i es connecten una mitjana de 2,5 hores al dia ". Des de la pandèmia, això ha estat el veritable pont de l' economia mòbil .





En paraules de la directora general de Meta Iberia les xarxes socials democratitzen la digitalització , “qualsevol empresa, per petita que sigui, té accés als seus clients pràcticament a través de qualsevol plataforma. I l'èxit de Meta resideix a conèixer i escoltar el client, saber el que demana i saber desenvolupar-ho ” i ha exposat que, segons el global anual report , publicat al setembre del 2021, una de cada tres PIMES reconeix que les seves vendes són digitals.





Per altra banda, Cano considera necessari combatre les Fake News. Davant d'això, Irene ha destacat que des de Meta lluiten contra “les Fake News a través de tres pilars: eliminar, reduir i informar” . També s'ha parlat de la importància de mantenir la privadesa dels usuaris. Respecte a aquest tema, la ponent ha manifestat que " tot ha de ser privacy by design , és a dir, que la privadesa ha de ser una màxima prioritat des del moment de la ideació d'un producte". També ha destacat que “captar i mantenir la confiança del consumidor dependrà molt de com es gestionin les seves dades ”.





Tot seguit, s'ha parlat de la captació de talent. En aquest sentit, Irene ha destacat que “no coneixem el 80% de les feines del demà, per això és imprescindible la tecnologia i els coneixements digitals” . També ha destacat que “el talent atrau talent. La gent bona contracta gent millor i la gent mediocre contracta gent que no té el nivell” .









El Metavers hauria de millorar l'experiència que tenim ara amb internet/@CEDE







D'altra banda, Anna ha volgut posar èmfasi en l'accés de les dones als alts llocs de treball relacionats amb la tecnologia. Irene ha manifestat que “no hi ha res més desmotivador que cobrar un 23% menys del que cobra el company que treballa al teu costat” . Han destacat que la responsabilitat per combatre aquest assumpte resideix a les empreses, que han de desenvolupar una política salarial equitativa i lluitar per la igualtat i la diversitat .





A continuació, Irene Cano ha insistit en la importància d'apostar per les noves generacions i animar-los que es formin a les competències que demanaran els llocs de treball del futur. "Ser capaç d´innovar és imprescindible" , ha destacat. També ha manifestat que “digitalitzar-se és anar adaptant-se al que busquen els clients”. Has de viure en mode beta, provant i adaptant-te”.





Finalment, s'han fet diverses preguntes relacionades amb el Metavers . Sobre aquest tema, Irene Cano ha exposat que "el Metavers hauria de millorar l´experiència que tenim ara amb internet", ha animat a invertir a Metaverso i ha destacat que és la primera vegada que es llança un projecte digital a 10 anys.