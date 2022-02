El Govern central aprova la reforma laboral malgrat el vot en contra dels socis d'ERC, PNB i Bildu

El diputat d'EH-Bildu, Jon Iñárritu, passa davant de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz /@EP





El Govern central ha tirat endavant aquest dijous la convalidació de la reforma laboral al Congrés amb els vots de Ciutadans, el PDeCAT i UPN, formacions poc proclius a avalar les seves mesures laborals, i amb el vot en contra de socis tradicions com el PNB, ERC i EH-Bildu. La votació ha estat molt ajustada, amb 175 vots a favor i 174 en contra.





Per a la convalidació del decret llei amb la reforma acordada pels sindicats CCOO i UGT i la patronal CEOE, el Govern de Sánchez ha sumat els vots de PSOE, Unidas Podemos, Cs, el PDeCAT, UPN, Més País-Equo, Compromís, Nova Canàries, el Partit Regionalista Cántabro (PRC), Nova Canàries i Coalició Canària. En contra, han votat el PP, Vox, ERC, el PNB, EH-Bildu, la CUP, el BNG i Fòrum Astúries.





Així mateix, tal com pretenia el Govern de l'Estat, el Congrés ha rebutjat la tramitació de la reforma com a projecte de llei, impedint així que els grups puguin proposar canvis a través d'esmenes.





Aquest rebuig, exigit per la patronal, que ja havia avisat que no acceptaria que es toqués "ni una coma" de l'acord, ha impedit la negociació de canvis, tal com han exigit socis del Govern, com ERC i Bildu, que li demanaven portar més lluny la reforma.