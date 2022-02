Els joves de Catalunya, Balears i la regió Occitània, protagonistes de l’activitat de l’Euroregió 2022

Nadie Pellefigue, Rosario Sánchez, Victòria Alsina i Xavier Bernard-Sans a la reunió amb la comissària europea Elisa Ferreira a Brussel·les.







L’Euroregió Pirineus Mediterrània, l’organisme transfronterer que aplega la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la Regió d’Occitània, ha decidit crear un Parlament dels joves de l’Euroregió, que permetrà escoltar les propostes de futur dels joves d’aquests territoris i fer-les arribar a les institucions europees. Un organisme de participació que es posarà en marxa coincidint amb l’any europeu dels joves, impulsat des de les institucions de la UE.





Aquest anunci es va fer coincidint amb el viatge d’una delegació de l’Euroregió a les institucions europees a Brussel·les el passat 27 de gener. Aquesta delegació estava integrada per Nadia Pellefigue, vicepresidenta de la regió Occitània; Rosario Sánchez Grau, consellera d’Hisenda i Relacions Esteriors de les Illes Balears, Victòria Alsina Burgués, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya i el director generalde l'Euroregió Pirineus Mediterrània, Xavier Bernard-Sans. Els representants de l’Euroregió van mantenir diverses reunions d’alt nivell, com les celebrades amb Elisa Ferreira, Comissària europea a la Cohesió i Reformes, o amb Apostolos Tzitzikostas, President del Comitè de les Regions.





La creació d’aquest Parlament, anirà acompanyada d’altres activitats de l’Euroregió amb els joves com a protagonistes, com una ambiciosa programació d’entrevistes audiovisuals que recolliran les opinions i propostes de molts joves d’aquests territoris, o l’organització d’un concurs d’iniciatives a les xarxes socials vinculades a la dinamització de llengües com el català o l’occità (aranès).





Precisament, un dels objectius estratègics del full de ruta de l’organisme transfronterer "construir un futur resilient d’aquí al 2030", és "atorgar un paper clau als joves a l’Euroregió". Un objectiu que s’emmarca en la prioritat de l’Euroregió Pirineus Mediterrània de "millorar la inclusió social, promovent la participació i promovent la diversitat cultural".