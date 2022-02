Arxiven la causa que relacionava el president de la Diputació Salvador Esteve amb desviament de fons a CDC

Salvador Esteve, en un acte de la Diputació. @ep





El Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona ha arxivat el cas en què investiga l'expresident de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve. El jutge ha donat carpetada a l'assumpte en no trobar indicis de criminalitat a les sospites del desviament de fons destinats a l'ajuda al desenvolupament cap a les arques de la desapareguda Convergència Democràtica de Catalunya.





En concret, s'investigava l'adjudicació d'un contracte menor per elaborar una guia d'orientació per als ens locals del Magrib amb l'objectiu de dissenyar plans d'eficiència energètica, i un altre per orientar els governs locals en el tractament de depuració de l'aigua al Marroc. De les set peces en què es dividia la causa, només segueix oberta la batejada com a Catmon, on s'investiguen les subvencions que va rebre l'entitat.





Esteve va ser president de la Diputació de Barcelona entre el 2011 i el 2015 i president de l'Associació Catalana de Municipis entre el 2007 i el 2011. Anteriorment va ser alcalde de Martorell en dues etapes, del 1987 al 2003 i posteriorment del 2007 fins al 2015.