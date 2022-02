El Govern central aprova la reforma laboral malgrat els nos inesperats d'UPN i un error tècnic al PP

El president del Govern, Pedro Sánchez, i la ministra de Treball, Yolanda Díaz /@EP





El Govern de l'Estat ha tirat endavant aquest dijous al Congrés la reforma laboral per un sol vot i gràcies a un error tècnic al vot telemàtic d'un diputat del PP.





La votació ha estat molt ajustada, amb 175 vots a favor i 174 en contra, i amb resultat no esperat, ja que finalment tots dos diputats d'UPN han decidit no acatar la disciplina de vot i votar en contra de la reforma laboral.





Això hauria fet un tomb a la votació, ja que així el bloc del 'no' a la reforma hauria aconseguit 175 vots, pels 174 dels partidaris de convalidar-la. Tot i això, un diputat del bloc de la derogació ha acabat votant a favor de la reforma.





Segons ha informat després de la votació la portaveu del PP, Cuca Gamarra, es tracta del diputat extremeny Alberto Casero, que havia demanat el vot telemàticament. Segons ha assegurat els mitjans, ha votat a favor per un problema tècnic i ha acudit al Ple a votar presencialment, però ja no l'han deixat.





BATET ARRIBA A ANUNCIAR LA DEROGACIÓ, PER DESPRÉS DE CORREGIR-SE





En un primer moment, la presidenta del Congrés, Meritxel Batet, ha arribat a dir que la reforma havia estat derogada, en esclatar els aplaudiments a la bancada popular, que juntament amb els diputats de Vox s'han aixecat a aplaudir.





Segons més tard, els serveis jurídics de la Cambra li han aclarit que, realment, els vots a favor eren més que els vots en contra, anunciant la convalidació de la reforma, provocant una reacció similar a les bancades del PSOE i Unides Podem, que han acabat corejant "Sí, es pot!".





LA REFORMA ES CONVALIDA SENSE CANVIS





Per a la convalidació del decret llei amb la reforma acordada pels sindicats CC.OO. i la UGT i la patronal CEOE, el Govern de Sánchez ha sumat els vots de PSOE, Unides Podem, Cs, el PDeCAT, UPN, Més País-Equo, Compromís, Nova Canàries, el Partit Regionalista Càntabre (PRC), Nova Canàries i Coalició Canària. En contra han votat al PP, Vox, ERC, Junts, el PNV, EH-Bildu, la CUP, el BNG i Foro Astúries.





Així mateix, tal com pretenia el Govern de l'Estat, el Congrés ha rebutjat la tramitació de la reforma com a projecte de llei, impedint així que els grups puguin proposar canvis a través d'esmenes.





Aquest rebuig, exigit per la patronal, que ja havia avisat que no acceptaria que es toqués "ni una coma" de l'acord, ha impedit la negociació de canvis, tal com han exigit socis del Govern, com ERC i Bildu, que li demanaven portar més lluny la reforma.





UPN "ACOMIADA" A SAYAS I ADANERO





Per la seva part, la direcció d'Unió del Poble Navarrès (UPN) ha demanat als seus dos diputats al Congrés, Sergio Sayas i Carlos García Adanero, que lliurin les seves actes de diputats després que hagin rebutjat la convalidació de la nova reforma laboral.





"Sergio Sayas i Carlos García Adanero han pres la decisió en contra de la decisió dels òrgans del partit", han assenyalat des de la direcció regionalista, que ha afegit en un comunicat que "s'ha pres també enganyant-nos, com demostra que han manifestat prèviament de manera pública que acceptarien la disciplina de vot per després no fer-ho”.





Així mateix, reconeixen que han pogut constatar que els dos diputats "sí que han advertit del sentit final del seu vot altres formacions polítiques, que han estat coneixedores d'aquest, mentre la direcció d'UPN desconeixia aquest extrem".





Des de la formació regionalista també s'ha demanat disculpes al PSOE i al PSN: “El que ha passat avui no representa UPN, un partit de paraula, de valors i de principis, que compleix els seus acords. Entre aquests valors i principis no hi ha no complir la paraula donada”.





Finalment, UPN manifesta que “la deslleialtat amb els votants, afiliats i òrgans del partit és absoluta i inacceptable”, per la qual cosa demana als seus representants al Congrés que lliurin “la seva acta de diputat immediatament”.