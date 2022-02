Borràs acata a la JEC i el Parlament assumeix el cessament de Juvillà

Ple del Parlament /@EP







El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous el dictamen que defensa que el diputat de la CUP, Pau Juvillà, preservi el seu escó sempre que no comprometi els funcionaris de la Cambra, encara que el cupaire no ha estat convocat a aquest ple i el seu partit dóna per "suspesos" els seus drets com a diputat.







El dictamen, que es va aprovar dimecres a la Comissió de l'Estatut dels Diputats a proposta dels partits independentistes, ha tirat endavant amb el vot favorable d' ERC, Junts, i els comuns, i en contra del PSC-Units, Vox, Cs i el PP, en una votació en què la CUP no hi ha participat perquè considera que no s'estan garantint els seus drets com a diputat.

Encara que el dictamen aprovat estableix que Juvillà no concorre en les causes per perdre el seu escó, el fet que no hagi estat convocat al ple evidència que ja no compta amb els seus drets com a diputat.





Abans que la CUP hagi avisat que Juvillà no havia estat convocat al ple, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicat en començar el ple que no ha acceptat la delegació de vot que havia demanat la CUP per evitar que la votació quedés "contaminada per un conflicte d'interessos".





Fonts d'ERC retreuen a Borràs haver rebutjat la delegació de vot argumentant un possible conflicte d'interessos quan ni tan sols se l'ha convocat al ple, i per això creuen que la presidenta de la Cambra està tractant Juvillà com si ja no fos diputat, mentre que els republicans consideren que sí que manté l'acta i, per això, han votat el dictamen.

Des de Junts, fonts de la formació han defensat l'actuació de Borràs i han acusat la CUP de voler culpar la presidenta de la Cambra de la situació de Juvillà i de demanar la delegació de vot per intentar enviar-la a la "paperera de la història".





DICTAMEN



El dictamen, votat a mà alçada, defensa que Juvillà preservi l'escó sempre que no comprometi funcionaris, i s'ha aprovat al ple un dia abans que acabi el termini que va donar la Junta Electoral Central (JEC) a Borràs per informar-ne sobre les gestions impulsades per retirar-li l'escó.





El text no concreta les accions per mantenir l'escó de Juvillà, assumeix la desobediència com una estratègia limitada quan les decisions poden implicar conseqüències jurídiques per a funcionaris, i recorda que la sentència que inhabilita sis mesos Juvillà no és ferma i que s'han demanat mesures cautelars.





DEBAT AL PLE



El president de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, Jaume Alonso-Cuevillas (Junts), ha defensat el dictamen dient que hi ha un acord al Parlament perquè Juvillà mantingui els seus drets com a diputat sense que afecti els funcionaris, encara que ha reconegut que hi pot haver "dificultats" quan l'aplicació d'aquests drets depengui d'un treballador públic.





La portaveu del PSC-Units, Alícia Romero, ha acusat els independentistes d'estar instal·lats a l'aparença i la falsedat perquè no tenen el coratge de dir la veritat, "donant com a resultat un espectacle de baixa qualitat que no és creïble, amb un mal guió, pitjor actors i un escenari pèssim", i ha traslladat força a Juvillà davant el seu problema de salut.





El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha sostingut que Juvillà és "un delinqüent condemnat per desobediència i inhabilitat que no té lloc" al Parlament, ha acusat el Govern de blindar els privilegis de l'independentisme i ha advertit que Vox en presentarà una querella si el Parlament no compleix la resolució de la JEC.





LA CUP, SENSE VOTAR



Des de la CUP, Eulàlia Reguant ha descartat votar en considerar que no haver convocat Juvillà ni haver acceptat la delegació del seu vot contradiu el dictamen aprovat: "Els drets i la condició de diputat de Pau Juvillà, el dret a votar al ple o de delegar el seu vot, estan ara mateix suspesos".





David Cid (comuns) ha afirmat que la situació no va de l'escó de Juvillà, sinó d'“una nova batalla entre partits independentistes, per veure qui queda en evidència per acatar una decisió injusta”, i ha defensat que al final s'ha imposat la 'via Torrent' amb Borràs, en referència a la inhabilitació de l'expresident del Govern Quim Torra quan presidia la Cambra Roger Torrent.





Pel líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, el dictamen no serveix per a res perquè considera que Juvillà ja no és diputat i Borràs no ho vol reconèixer, i ha acusat la presidenta del Parlament de tenir una actuació "trumpista', en soscavar les institucions des de les mateixes institucions, precisament el que feia Donald Trump”.





Alejandro Fernández (PP) ha descrit el dictamen com una rebequeria de Borràs, a qui ha acusat de "fer gala d'una curiosa combinació d'arrogància i infantilisme" i de voler paralitzar el Parlament durant 15 dies cobrant, en referència a la proposta de la Taula als grups de desconvocar l'activitat parlamentària fins a disposar d'aquest dictamen sobre Juvillà.





Borràs ha replicat que a la Mesa de dimarts "en cap cas es va acordar una suspensió del Parlament, ni de 15 dies", sinó que ha assegurat que en virtut de l'article 37.7b del Reglament es proposava modificar els treballs parlamentaris i convocar la Comissió de l'Estatut dels Diputats, per elaborar el dictamen i sotmetre'l al ple.





JUNTS I ERC



Francesc de Dalmases (Junts) ha recordat casos com el de Torra i el del també expresident Carles Puigdemont, i ha dit: "No totes les causes van ser només per culpa dels aparells de l'Estat, però per lògica antirepressiva i lògica de la unitat independentista, i perquè nosaltres la revolució cívica i pacífica per la independència no la proclamem, sinó que la practiquem, som aquí, seguim aquí”.





El republicà Jordi Orobitg ha criticat que la resolució de la JEC és una "actuació dissenyada per obtenir mitjançant la repressió la renúncia de l'exercici de drets bàsics com el d'opinió o expressió", i ha exigit a la Cambra protegir el diputat cupaire davant aquesta situació.