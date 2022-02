Una teràpia amb cèl·lules "destructores de tumors" aconsegueix eliminar el càncer durant més d'una dècada

Cèl·lules d'una leucèmia aguda de tipus B, malaltia contra la qual ha demostrat eficàcia el tractament amb cèl·lules CAR-T @ep







Unes setmanes després de rebre una teràpia experimental contra el càncer que converteix les cèl·lules immunitàries en caçadors de tumors, el metge de Doug Olson es va asseure amb ell per informar-lo sobre el seu progrés. “Ell va dir: 'Doug, no podem trobar una sola cèl·lula cancerosa al teu cos'”, recorda Olson en declaracions a Nature. “Estava força convençut que havia acabat amb el càncer”.





Tot i això, els metges d'Olson no estaven tan segurs. Corria l'any 2010 i Olson va ser una de les primeres persones amb leucèmia limfocítica crònica a rebre el tractament, anomenat teràpia de cèl·lules CAR-T. Quan els seus metges, inclosos Carl June i David Porter de la Universitat de Pennsilvània a Filadèlfia, van escriure el protocol per a l'assaig clínic en què va participar Olson, esperaven que les cèl·lules modificades genèticament poguessin sobreviure durant un mes al cos. Sabien que era una investigació clau per a la lluita contra el càncer no gosaven esperar una cura.





Però sí que la van trobar, almenys per a Olson: més de deu anys després, les cèl·lules immunitàries continuen patrullant la sang i el càncer no s'ha pogut reproduir. Ara, els autors de l'estudi poden confirmar el que havien estat sospitant durant tot el temps. “Ara podem concloure que les cèl·lules CAR T poden realment guarir els pacients amb leucèmia”, afirma June als periodistes en una roda de premsa.





DESTRUCTORS DE TUMORS





Les teràpies amb cèl·lules CAR-T impliquen eliminar cèl·lules immunitàries anomenades cèl·lules T d'una persona amb càncer i alterar-les genèticament perquè produeixin proteïnes, anomenades receptors d'antígens quimèrics o CAR, que reconeixen les cèl·lules canceroses.





Després, les cèl·lules es reinfonen en la persona, amb l'esperança que "busquin i destrueixin els tumors", asseguren a Nature. Durant els anys transcorreguts des del tractament d'Olson, l'Administració de Drogues i Aliments dels EUA (FDA) ha aprovat cinc teràpies amb cèl·lules CAR-T per tractar leucèmies, limfomes i mielomes. June estima que desenes de milers de persones han rebut tractament amb les cèl·lules CAR-T.





Però la teràpia és cara, arriscada i tècnicament exigent. Segueix sent el darrer recurs, per ser utilitzat quan tots els altres tractaments han fallat. Tot i l'èxit del tractament per a Olson, no tots experimenten una remissió duradora del seu càncer. Al principi, només al voltant del 25-35% dels receptors de cèl·lules CAR-T amb leucèmia limfocítica crònica van experimentar una remissió completa del seu càncer, diu Porter. Amb el refinament, aquest percentatge ha augmentat al llarg dels anys, diu, però alguns d'aquests èxits inicials encara condueixen a una recaiguda. El seguiment del tractament a llarg termini podria revelar pistes sobre quins factors són importants per a l'èxit durador de les cèl·lules CAR-T.





Durant més de deu anys, els responsables de l'estudi van analitzar les cèl·lules CAR-T a Olson i en una altra persona tractada el 2010, seguint l'evolució de les cèl·lules i cercant signes de problemes de seguretat. Olson i l'altre participant ara no tenen signes de leucèmia. No és clar si les cèl·lules CAR T van matar totes les cèl·lules leucèmiques poc després que es van introduir, o si les cèl·lules que continuen patrullant poden destruir qualsevol cèl·lula leucèmica abans que assoleixin nivells detectables.





“ L'impacte potencial de CART és enorme”, explica a Nature Nirali Shah, hematòloga pediàtrica de l'Institut Nacional del Càncer dels EUA a Bethesda, Maryland. Aquest estudi “li brinda una prova de concepte sobre la seguretat de tenir una persistència i integració a llarg termini de les cèl·lules T al cos”.





Queda per veure, de moment, si es traduiran les troballes d'aquests dos individus amb leucèmia limfocítica crònica a altres malalties. S'estan fent esforços per utilitzar enfocaments de cèl·lules CAR-T per tractar tumors sòlids, com els tumors de pròstata i el que provoca el càncer cerebral.