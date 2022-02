Les pimes catalanes veuen en la Reforma Laboral una "oportunitat perduda"

La seu de la Fundació PIMEC, en una imatge recent. @ep





La patronal PIMEC ha posat la nota discordant en la satisfacció generalitzada de Foment i els sindicats per la reforma laboral convalidada aquest dijous al Congrés dels Diputats. Els representants de la petita i mitjana empresa a Catalunya han lamentat que s'hagi perdut l'oportunitat de recuperar els drets perduts a la reforma del 2012, i de donar resposta a les necessitats actuals de mercat de treball.





En un comunicat, PIMEC ha posat èmfasi en el seu esforç fins a l'últim moment per aconseguir un acord polític previ a l'aprovació per fer una reforma laboral "integral i amb flexiseguretat" , que ajudés a la recuperació econòmica i al mercat de treball. Concretament, troba a faltar a la reforma una participació efectiva de les pimes en la negociació col·lectiva, la indexació de sous a una "cistella d'indicadors de productivitat i competitivitat" o la recuperació del finançament parcial de les indemnitzacions del fons de Garantia Salarial ( Fogasa) en situacions de crisi empresarial.





CCOO I FOMENT, SATISFETS





Foment del Treball, en canvi, ha celebrat que el Reial Decret hagi tirat endavant i que "no es tramiti com a projecte de llei", en un tweet publicat per l'entitat minuts després de l'aprovació al Congrés. CCOO Catalunya, per la seva banda, ha assegurat que la reforma "tindrà conseqüències directes, immediates i positives a la vida de moltes persones" i ha recordat que és fruit d'un acord entre els sindicats majoritaris i la patronal. "El contracte indefinit és la norma i les contractacions temporals només es podran fer per causes molt ben justificades, a banda que no podran durar més de sis mesos ni encadenar més de 18 mesos sense passar a ser indefinits" ha recordat el sindicat, per a qui l'eliminació del contracte d'obra i servei acabarà amb “una de les grans fonts de precarietat i frau” .