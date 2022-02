El Parlament va suspendre Juvillà com a diputat de la CUP el 28 de gener

Votació al ple del Parlament sobre el dictamen sobre l'escó de Pau Juvillà (CUP), en què no ha votat la CUP /@EP







La pàgina web del Parlament recull que el secretari tercer de la Mesa i diputat de la CUP Pau Juvillà va ser donat de baixa el 28 de gener, el dia que ho va requerir la Junta Electoral Central (JEC).





Tot això s'ha conegut després que el Parlament hagi aprovat aquest dijous el dictamen que defensava que Juvillà preservi el seu escó sempre que no comprometi els funcionaris de la Cambra, encara que el cupaire no ha estat convocat al ple, per la qual cosa el seu partit ja donava per "suspesos" els seus drets com a diputat.





Per això, la CUP ha descartat votar perquè considera que no haver convocat Juvillà ni haver acceptat la delegació del seu vot contradiu el dictamen aprovat.