El Govern central sí que recolza els Jocs de Pequín i Iceta assistirà a la seva inauguració

El ministre de Cultura, Miquel Iceta /@EP





El Govern ha decidit no sumar-se al boicot als Jocs Olímpics d'Hivern de Pequín que a nivell polític han avançat alguns països, entre els quals els Estats Units però també Alemanya, i enviarà aquest divendres a la cerimònia inaugural al ministre de Cultura, Miquel Iceta, segons han confirmat fonts del seu departament a Europa Press.





Fins ara, l'Executiu no havia aclarit si seguiria els passos dels Estats Units, primer país a anunciar a principis de desembre que no enviaria representants polítics a l'esdeveniment esportiu com a mostra de la seva preocupació per la situació dels Drets Humans al gegant asiàtic.





Regne Unit, Canadà i Austràlia van seguir gairebé immediatament la seva postura , i també van anunciar que boicotejarien els Jocs Olímpics d'Hivern. A la UE, hi va haver un intent inicial d'arribar a una posició comuna entre els Vint-i-set, amb França al capdavant, però l'esforç no va arribar a bon port.





Finalment, Alemanya va anunciar a finals de desembre que no enviaria cap ministre a la cerimònia, després d'això també s'han pronunciat en la mateixa línia fins a la data els governs de Dinamarca i Països Baixos .





El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares , va evitar aclarir si Espanya també s'uniria a aquesta llista. “ En temes esportius m'agrada que el focus estigui als esportistes, persones que s'han entrenat molt durament durant quatre anys ”, va sostenir. “ No posem als esportistes un focus polític que no els correspon ”, va defensar.





Mentrestant, el Parlament Europeu va aprovar una resolució en què va denunciar el deteriorament de la situació dels Drets Humans a Hong Kong i va reclamar a la Unió Europea una resposta ferma que inclogui sancions contra els responsables de la repressió i un "boicot diplomàtic i polític" als Jocs Olímpics d'Hivern de Pequín.