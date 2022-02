Quins són els 10 futbolistes que més han fet evolucionar aquest esport?

Diego Armando Maradona /@EP







Maradona, Pelé i Messi són tres dels millors futbolistes de la història d'aquest esport. Tot i això, segons el mitjà anglès Four, Four i Two (FFT) cap dels tres es troba entre els deu més influents de tots els temps.





L'argentí Maradona es troba a la posició número 26 de la classificació. D'ell diuen que va ser un dels primers jugadors a fer una rabona, és a dir, una jugada que consisteix a travessar la cama que controla la pilota darrere de l'altra. A més, expliquen que altres jugadors van intentar imitar la seva manera d'esquivar els altres homes. Messi, per la seva banda, és a la posició número 30 i en destaquen la seva influència en els davanters del futbol modern, per als quals és tot un referent. I Pelé, per la seva banda, es troba a la 36a posició de la taula.





Aleshores, qui són els més influents? Qui van tenir més a veure a canviar les regles del futbol? Doncs segons aquest mitjà, el primer de la llista és Viv Anderson , el primer jugador negre que va vestir la samarreta de la selecció anglesa. El segueix l'uruguaià José Andrade, que va mostrar una gran habilitat tècnica a zones límit.





El tercer a la llista està Osvaldo Ardiles, que juntament amb Julio Ricardo Villa va arribar al Tottenham el 1978, quan la Comunitat Europea va dir que no es podia negar l'accés de jugadors per la seva nacionalitat. Just darrere hi ha Franco Baresi, que va ensenyar una nova forma de jugar a la posició de defensa central: des d'allà es podia iniciar jugades, distribuir i dirigir.





El cinquè lloc és per a Beckenbauer, creador del paper del lliure; el sisè per a Beckham, per les seves increïbles assistències i canvis des de la banda dreta; el setè per a George Best, el primer futbolista playboy; el vuitè per a Jean-Marc Bosman, que va ser clau per posar fi al límit de jugadors estrangers en una plantilla i va portar el seu equip als tribunals quan no li van permetre fitxar per un altre club; el novè per a Eric Cantona, que va marcar tendència amb els colls de les seves samarretes aixecades. L'últim lloc del top 10 és per a Amadeo Carrizo, ja que va ser el primer jugador d'Argentina a usar guants i va ser 'l'últim defensor' ja que després va sortir de l'àrea.