Naturgy tanca l'exercici 2021 complint les previsions en un context energètic volàtil

Seu de Naturgy a Madrid /@EP





Naturgy va tancar l'exercici 2021 amb un EBITDA de 3.983 milions d'euros , un 7,2% més que l'any anterior.





El president de la companyia, Francisco Reynés, va explicar que “ la companyia persisteix en el seu objectiu de creació de valor i realitzant una gestió integrada de riscos , dos factors clau per fer front a la volatilitat contínua dels mercats energètics i el seu impacte en les diverses activitats del grup”.





El benefici net ordinari va assolir els 1.231 milions d'euros. Els costos de reestructuració de Pla de Baixes Voluntàries d'empleats a Espanya i la penalització pel cessament d'alguns contractes de gas durant l'últim trimestre de l'any es van veure compensats per les plusvàlues de la venda de CGE Xile i l'acord amb Unión Fenosa Gas ( UFG), entre d'altres.





Per part seva, la gestió de l'energia als mercats internacionals va compensar els resultats de la comercialització a Espanya, que es va veure afectada per la situació dels mercats i l'augment dels preus de l'energia, amb impactes transitoris. Els negocis regulats es van mantenir estables. I persisteix una certa debilitat en algunes regions de Llatinoamèrica, impactades especialment pel tipus de canvi.





La companyia va continuar reforçant la seva posició financera, així com la solvència i liquiditat. El 31 de desembre, el deute net de la companyia es va situar en 12.831 milions d'euros, un 6% inferior al tancament de l'exercici 2020. D'altra banda, el cost mitjà del deute net es va mantenir en 2,5% i, a tancament d'any, la liquiditat total del grup pujava a 9.424 milions d'euros.





Al novembre, Naturgy va tancar una emissió d'obligacions perpètues subordinades per un import de 500 milions d'euros, amortitzable a elecció de l'emissor a partir del febrer del 2027 i amb una rendibilitat anual del 2,375%. Com a part de l'operació, la companyia va fer una recompra de les obligacions perpètues subordinades amortitzables a partir del novembre del 2022 per un import de 500 milions d'euros.





COMPROMÍS AMB ELS SEUS CLIENTS

Naturgy va decidir fer un pas endavant per posar-se, una vegada més, al servei de la societat amb un pla integral per pal·liar els efectes en els consumidors i en l'economia real de l'actual crisi de preus elèctrics. En concret, la companyia va llançar al setembre la Iniciativa Compromís, una nova solució per als preus de l'electricitat a nivells equiparables als valors previs a la pujada registrada al mercat majorista.











Al setembre, i dirigit al client domèstic, la companyia es va comprometre a garantir un preu fix d'electricitat de 60€/MWh durant dos anys sense condicions. Posteriorment, al novembre, Naturgy va ampliar la mesura a tota mena de clients; residencials, pimes i industrials; amb un preu de lelectricitat de 65 €/MWh i durant tres anys. Actualment més de 150.000 clients tenen contractada aquesta tarifa.





Francisco Reynés va explicar que aquesta mesura extraordinària es va prendre “tenint en compte la situació excepcional dels preus energètics. La situació actual requereix compromís i lideratge , i aquest paquet de mesures és una demostració del nostre compromís social, perquè cal pensar per sobre de la conjuntura i estar sempre enfocats al client a llarg termini”.





El president de Naturgy, Francisco Reynés /@EP





CREIXEMENT A RENOVABLES

Les inversions totals de la companyia van augmentar el 2021 fins a 1.484 milions d'euros. Prop del 65% d'aquest import, 952 milions (+30%), es va destinar a creixement i, principalment, al desenvolupament de les xarxes de gas i electricitat alhora que incrementar la potència instal·lada en generació renovable a Austràlia, Espanya i Estats Units. Així, la companyia continua amb la seva estratègia de desenvolupament d'una cartera renovable a nivell internacional, centrant-se en geografies estables i projectes en fase inicial de desenvolupament. Així, la capacitat instal·lada de renovables a final de l'any era de 5.221 MW.







Les inversions per a la construcció de nova potència renovable van pujar a 579 milions d'euros i es van fer a Espanya (213 milions), Austràlia (328 milions) i Llatinoamèrica (38 milions). La resta de les inversions de creixement van ser per a xarxes (249 milions) i per a la implementació de millores a la comercialització derivades de la digitalització (113 milions).





GESTIÓ ORIENTADA AL CREIXEMENT





La companyia va prosseguir el 2021 amb la simplificació dels seus negocis i la reducció del risc del posicionament comercial per maximitzar la creació de valor a llarg termini. Al març va aconseguir un acord amistós amb ENI i la República Àrab d'Egipte per resoldre amigablement la situació d'UFG, societat participada al 50% per les companyies Naturgy i ENI. Naturgy va rebre un pagament en efectiu de 600 milions de dòlars, així com la majoria dels actius fora d'Egipte, excloent-ne les activitats comercials d'UFG a Espanya.







A més, Naturgy va completar la venda de la seva participació del 96,05% a la Companyia General d'Electricitat de Xile (CGE) a la companyia estatal xinesa State Grid Internacional Development Limited (SGI), per un import ( equity value ) de 2.570 milions de euros.









COMPROMISOS ASG (AMBIENTAL, SOCIAL I DE GOVERNANÇA)





En matèria ambiental, la companyia va prosseguir amb la política d' incrementar la capacitat instal·lada i la producció lliure d'emissions, un 13,8% i un 9,3% respectivament. Així mateix, va reduir de manera significativa les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEI), un 12,9% menys que el 2020, com a conseqüència de la nova capacitat renovable instal·lada i el tancament de les plantes de generació amb carbó.







D'altra banda, i fruit del creixement de la seva activitat a diferents mercats, la companyia va incrementar en un 38,6% el seu valor econòmic distribuït en benefici de les societats i proveïdors d'aquells territoris on desenvolupa la seva activitat.





COMPROMÍS AMB ELS ACCIONISTES





La companyia proposarà a la seva propera Junta General d'Accionistes un dividend complementari de 0,5€/acció, fet que sumat als dos dividends a compte ja pagats totalitzarà 1,2€/acció amb càrrec a l'exercici 2021, en línia amb la seva política de dividends establerta al Pla Estratègic 2021-2025. Aquest darrer pagament tindrà lloc el primer trimestre de 2022.