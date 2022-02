Alerta per un possible brot de coronavirus entre els gossos del Regne Unit

Gos @ep





Els gossos s'han vist afectats per una onada de malalties a Anglaterra i els experts n'han identificat el motiu. Els principals experts en malalties infeccioses entre gossos creuen que el coronavirus podria estar darrere de la sobtada onada d'infeccions entre els gossos.





Els cadells s'han emmalaltit greument després de sortir a caminar amb casos reportats primer a la costa de Yorkshire i després estenent - se terra endins a àrees com Leeds i Kirklees , informa Yorkshire Live .





El professor Alan Radford, expert en informàtica de salut veterinària de la Universitat de Liverpool, ha estat investigant la taxa anormalment alta de malaltia i diarrea que es presenten els gossos.





Ha estat treballant com a part d´un equip d´especialistes encapçalat per la Xarxa de Vigilància Veterinària de Petits Animals (SAVSNET) que va revelar noves dades que podrien identificar una possible causa del creixent nombre de mascotes malaltes. La seva investigació suggereix que els nivells de la malaltia han estat més alts del que s'esperava durant tres setmanes a Yorkshire, que ha experimentat un "brot" oficial.





El professor Radford va dir: “En altres regions, els augments que hem vist fins ara s'assemblen més a la variació estacional normal. Tot i això, aquests senyals poden canviar ràpidament i continuarem monitorant la situació”. L'expert va revelar que un dels principals candidats per a la infecció pot ser el coronavirus entèric caní (CEC) , però que les investigacions encara estan en curs.





Tot i el nom, CEC no té relació amb el SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19 , i no representa un risc per als propietaris o familiars que puguin entrar en contacte amb gossos infectats.





Els coronavirus pertanyen a un tipus específic de virus que podria no compartir cap altra similitud a més a més de ser part de la mateixa família que ha provocat el brot en humans. CEC ha existit per molt més temps que el covid-19 i històricament només ha produït una malaltia relativament lleu en gossos, tot i que afecta diversos milers a l'any a tot el món.