L'Athletic elimina el Reial Madrid de la Copa del Rei

L'Athletic venç el Reial Madrid per la mínima /@EP





L'Athletic Club de Bilbao ja es troba a semifinals de la Copa del Rei. Ho està després de vèncer per la mínima el Reial Madrid en el partit de quarts, en què tots dos es van mesurar aquest dijous. Els d'Ancelotti sumen així el primer fracàs aquest 2022 i el conjunt basc es treu el mal gust de boca que li va deixar perdre la final de la Supercopa d'Espanya.





El Reial Madrid va estar una mica fluix aquest dijous, li faltava joc, i van aguantar gràcies al bon partit que van fer Militao i Nacho; també Curtois va aparèixer en algunes ocasions per evitar un pitjor resultat. Ancelotti va apostar pels seus jugadors brasilers, nouvinguts després de l'aturada, però aquesta vegada no va funcionar. I el gol de Bereguer va donar la victòria a l'equip que s'ho va merèixer durant tot el matx.





L'Athletic Club va comptar amb bones ocasions des del començament del matx. A la primera mitja hora, Dani García i Munian van poder avançar el seu equip al marcador. Courtois ho va evitar la primera vegada; la segona la pilota va anar a parar al lateral de la xarxa. I després d'aquestes van arribar algunes més, ja que Marcelino va apostar per pressionar el Reial Madrid amb els jugadors a la seva àrea . A més, va proposar un joc vertical, agressiu, decidit.





Van dominar a la primera meitat i ho van fer també a la segona. Les ocasions del conjunt blanc-i-vermell van arribar tot just començar els segons quaranta-cinc minuts. Iñigo Martínez, Raúl García. Els bascos no paraven d'intentar-ho mentre San Mamés rugia des de les grades . Quan faltaven vint minuts per al final, els homes de Marcelino van baixar una mica la pressió, una mica cansats, i el Madrid es va poder avançar. Però no ho va aconseguir.





El 89, quan faltaven uns quants minuts per mesurar-se a la pròrroga, l'Athletic va marcar el gol de la victòria. Va ser Berenguer l'encarregat de fer-ho pujar al marcador i, gràcies a aquest gol, l'Athletic va aconseguir una merescuda passada a semifinals de la Copa del Rei.