L'economia catalana va créixer un 5,9% el 2021, segons l'Idescat

Arxiu - Una dona fa una foto a un jove al mercat de la Boqueria, a 5 d'agost de 2021, a Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu





L'economia catalana va registrar un creixement del 5,9% el 2021, que "reflecteix una recuperació intensa, encara que no arriba als nivells previs" a la pandèmia, segons l'estimació avançada de l' Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).





Aquest creixement és de nou punts percentuals més que l'increment registrat per l'economia espanyola aquell mateix any (5%) i de set per sobre del creixement del PIB de la Unió Europea (5,2%), ha informat la Generalitat aquest divendres a un comunicat.





El quart trimestre del 2021 es va accelerar fins al 6,9% interanual, més de dos punts per sobre de l'increment de l'economia espanyola els darrers tres mesos de l'any passat, que va ser del 4,6%.