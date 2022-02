Troben restes d'un nadó en una exhumació a Sabadell per saber si és robat

Moment de la retirada del taüt /@EP





Una exhumació, practicada aquest dijous al cementiri de Sabadell (Barcelona), ha trobat restes òssies d'un bebè per determinar si es tracta d'un possible cas d'un "bebè robat" .





Així ho ha explicat a Europa Press l'advocat de la família, Fernando Osuna, que representa una família que resideix a Sevilla i que fins als 90 va viure a la ciutat catalana, i que ha explicat que ara les mostres recollides s'enviaran a un laboratori i es compararan amb la de la suposada mare.





En declaracions als mitjans, la directora tècnica d'un laboratori forense de Saragossa, Isabel Navarro, ha concretat que les restes s'han extret del fèmur i la tíbia , ja que són parts del cos on es pot adquirir ADN, encara que és un nadó s'ha emportat els ossos complets.





Navarro ha dit que " a simple vista, les mostres no són dolentes ", que la manipulació es durà a terme al laboratori i ha estimat que els resultats de les analítiques arribin en un termini d'un o dos mesos.





L'exhumació s'ha dut a terme després que la família, a través del lletrat, aconseguís els permisos necessaris del cementiri, en unes gestions que van començar a finals de l'any passat.





PROGRAMA DE TELEVISIÓ





L'advocat ha relatat que l'origen de la història va començar el 2018, quan la mare veia el programa de televisió 'Ahora caigo' i "va trobar certa semblança" d'una concursant amb les seves filles .





Va començar a investigar i va recordar que va donar a llum una nena, de forma prematura, el 1990 a l'antiga Clínica Nen Jesús de Sabadell, de manera que va estar a la incubadora i als tres mesos, tal com ha explicitat, li van lliurar " un taüt tancat amb el que eren les restes del nadó ”, i no va poder veure l'interior, cosa que no es pot fer, segons el lletrat.