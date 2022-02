El Marroc treballa per salvar Ryan, un nen de 5 anys que va caure a un pou de 32 metres

Cinc excavadores treballen sense descans al Marroc per construir un túnel i poder salvar Ryan, un nen de cinc anys que es troba atrapat en un pou de 32 metres de profunditat des de dimarts passat .





Una excavadora /@Pixabay





El petit va caure al pou fa més de 48 hores i, encara que segueix viu, els serveis d'emergència no hi han pogut arribar . El que sí que fan és observar-lo de forma constant amb càmeres, proporcionar-li oxigen i també aigua amb sucre per mantenir-lo viu. Però està ferit, la seva situació és greu i preocupa, ja que cap adult cap al pou on va caure de forma accidental i no han pogut treure'l.







Ho van intentar els bombers poc després que el petit caigués. No obstant això, a mig camí el buit es va tornar massa estret perquè un adult pogués passar: té al voltant de 25 centímetres de diàmetre . Per aquesta raó, les autoritats pensar-vos en alternatives i van decidir que l'única solució era construir un altre forat al costat.





Des de llavors, cinc excavadores treballen traient terra en paral·lel al pou durant dia i nit. Alhora, les autoritats treballen per identificar el punt exacte en què es troba el petit Ryan. I tothom s'aferra a l'esperança que ho aconsegueixin aviat i aquesta història tingui un final feliç.