VÍDEO: Polònia publica 'Ay Papá', la versió monàrquica de l'himne de Rigoberta Bandini

Polònia ho ha tornat a fer. El programa de TV3, amb la seva particular visió satírica de la política, ha llançat una versió pròpia de la cançó ' Ay Mamá ' de Rigoberta Bandini, un dels temes que van participar al Benidorm Fest.





Es tracta d''Ay Papá ', una versió revolucionària on desapareix l'imaginari de les mares per ser substituït pel monàrquic. A continuació podeu sentir aquesta versió que, segur, us sorprendrà: