Bolaños assegura que no tenia les dades de l'enquesta del CIS que va avançar Pablo Iglesias

Fèlix Bolaños @ep





El ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños , ha assegurat que no comptava amb les dades de l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) sobre les eleccions a Castella i Lleó que va avançar l'exvicepresident Pablo Iglesias i ha afirmat desconèixer qui se'ls va poder facilitar.





En declaracions a Onda Cero, ha assenyalat que encara que el CIS està adscrit al seu Ministeri, és un organisme autònom i ha aclarit que ell no pren les decisions al centre. "De fet, jo no coneixia l'enquesta, la coneixia quan es va fer pública", ha afirmat.





La setmana passada Iglesias va publicar al seu canal de Telegran un missatge en què assegurava que tenia dades del sondeig del CIS sobre les eleccions a Castella i Lleó, que minuts després va esborrar donant a entendre que ho havia enviat per error.





Hores abans que es fessin públiques les dades, va escriure en aquest canal de difusió que aquestes dades "ens donen entre 3 a 5 escons", en referència a Unidas Podemos, i un 11% d'intenció de vot a la província de Valladolid.





En ser preguntat sobre la circumstància que Iglesias comptés amb aquesta informació abans que el mateix ministre, Bolaños s'ha limitat a respondre que ell no la coneixia i que tampoc no sap les dades que tenia Iglesias ni com li van poder arribar.





" Em temo que haurà d'invitar una altra persona a aquesta cadira perquè li ho digui, al mateix Iglesias ", ha afegit.