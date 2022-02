Totes les estacions de metro de TMB tenen ja desfibril·ladors i ja s'han salvat vides

Un desfibril·lador dels que ha instal·lat TMB /@TMB





Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha completat aquesta setmana la instal·lació de dispositius de desfibril·lació en les 166 estacions de les vuit línies de la xarxa de metro i el funicular de Montjuïc. El desplegament va començar l’estiu passat i té com a finalitat prevenir les morts sobtades per aturada cardíaca. Els aparells, del tipus semiautomàtic, detecten i actuen davant d’una aturada cardiorespiratòria causada per una fibril·lació ventricular o una taquicàrdia ventricular sense pols, i els pot utilitzar qualsevol persona encara que no tingui coneixements sanitaris.





Els armaris de color verd que contenen els aparells estan col·locats al sector central de les andanes direcció Besòs (el que a la xarxa de metro s’anomena via 1), o bé a l’andana central en cas que l’estació en tingui. S’han posat al costat d’un intèrfon SOS perquè l’usuari que vulgui fer-ne ús pugui demanar el codi necessari per obrir el compartiment. El codi s’ha habilitat per garantir sempre la disponibilitat dels aparells.





Aquesta indicació, així com les instruccions d’ús, es troben a la mateixa caixa. Hi ha senyalització a diferents punts de l’estació per facilitar-ne una ràpida localització. Com a mesura addicional, els desfibril·ladors estan equipats amb un sistema de comunicacions que permet una triple funció: geolocalitzar l’aparell, comprovar el seu estat òptim a distancia i comunicar-se amb el 112 en cas de necessitat.





Per facilitar una utilització ràpida i segura del desfibril·lador en una reanimació cardiopulmonar, la persona usuària ha de seguir les instruccions sonores que el mateix aparell va donant. A més, un polsador permet comunicar directament amb el 112 perquè, al mateix temps, els serveis mèdics es desplacin a l'estació. També s’està duent a terme un programa de formació del personal de Metro i els vigilants de seguretat.





REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR A LA RAMBLA JUST OLIVERAS





Els últims temps els desfibril·ladors de la xarxa de metro han estat utilitzats en diverses ocasions per atendre pacients cardíacs. L’última va ser aquest dijous a la tarda, poc abans de les 4, a l’estació de Rambla Just Oliveras, a l’Hospitalet, on una dona va patir una aturada de cor quan sortia per les escales a l’exterior. La van atendre, amb la coordinació i suport dels centres de control, l’empleat de servei en l’estació, vigilants de seguretat, el SEM, Mossos d’Esquadra i dos metges de l’Hospital de Bellvitge que van fer servir el desfibril"lador en les maniobres de reanimació cardiopulmonar abans que, un cop estabilitzada, la pacient fos traslladada a un centre hospitalari.





Les malalties cardiovasculars causen el 30% de la mortalitat total al món i constitueixen un problema de salut pública de primer ordre, amb incidència en persones de qualsevol edat i condició. A Catalunya, les aturades cardíaques es produeixen sobretot (70%) en llocs públics i causen cinc defuncions cada dia de mitjana. A banda de la prevenció i la difusió d'hàbits saludables, una manera eficaç d'evitar aquestes morts prematures és la disseminació de desfibril·ladors en espais públics perquè puguin ser utilitzats dins dels 10 minuts posteriors a la crisi cardíaca, un temps que és decisiu per a la supervivència de la persona.